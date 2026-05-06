Irán confirma disparos contra "pequeños aparatos" y "drones de reconocimiento" cerca de la isla de Qeshm

Las autoridades de Irán han confirmado este miércoles haber realizado disparos contra "pequeños aparatos" y "drones de reconocimiento" en los alrededores de la isla de Qeshm (sur), un incidente que se ha saldado sin víctimas y sobre el que por ahora no han trascendido más detalles.

La oficina del gobernador de Hormozgán ha apuntado que "los sonidos escuchados en la isla de Qeshm estuvieron causados por un enfrentamientos con pequeños aparatos y drones de reconocimiento", según ha recogido la cadena de televisión pública iraní, IRIB. "No hay impactos, daños o explosiones en Qeshm", ha zanjado.

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Irán ha llevado a cabo diversas interceptaciones de drones durante los últimos días, especialmente en torno a la capital, Teherán, a pesar del alto el fuego pactado el 8 de abril con Estados Unidos, sin que posteriormente haya habido detalles sobre quién operaría estos aparatos.

Estados Unidos e Irán están sumidos en un proceso de diálogo mediado por Pakistán para intentar alcanzar un acuerdo para el fin del conflicto en Oriente Próximo. Sin embargo, las diferencias en las posturas han impedido hasta ahora la celebración de una segunda reunión en Islamabad, que acogió un primer cara a cara tras el acuerdo de alto el fuego, prorrogado desde entonces sin fecha límite por parte del presidente estadounidense, Donald Trump.

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El bloqueo al estrecho de Ormuz y el reciente asalto e incautación de buques iraníes en la zona por parte de las fuerzas estadounidenses ha sido uno de los motivos esgrimidos por Teherán para no acudir a Islamabad, dado que considera que estas acciones suponen una violación del alto el fuego que impide el proceso de diálogo. A pesar de ello, ambos países mantienen sus contactos a través de la mediación de Islamabad.