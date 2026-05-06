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GPT-5.5 Instant, el nuevo modelo predeterminado de ChatGPT, es más inteligente y preciso y contextualiza sus respuestas

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OpenAI ha anunciado GPT-5.5 Instant, el nuevo modelo por defecto del 'chatbot' ChatGPT que además de ser más "inteligente y preciso", ofrece respuestas más adaptadas a las preguntas de los usuarios y hace más personalizadas con el contexto.

GPT-5.5 Instant es una nueva variante del modelo GPT-5.5 que incorpora mejoras en razonamiento visual, matemáticas y ciencias que le permiten ser "más inteligente y capaz de realizar tareas cotidianas".

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La compañía ha destacado las respuestas que ofrece, "más concisas y directas", que se ciñen mejor a lo que ha preguntado el usuario, con menos "verborrea" para que sean más útiles, según explica en un comunicado.

Mejora también la interacción, ya que adapta el tono al usuario y su búsqueda, pero lo que supone un avance más significativo de este modelo es el contexto. Según OpenAI, GPT-5.5 Instant puede utilizar el contexto de chats, archivos y Gmail anteriores -siempre que se haya dado acceso-- para que las respuestas sean más personalizadas.

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"Esto es especialmente útil para obtener sugerencias y planes personalizados, o para retomar el trabajo donde lo dejaste", afirma la compañía.

GPT-5.5 Instant ha reemplazado a GPT-5.3 Instant como modelo predeterminado de ChatGPT para todos los usuarios.

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