Federación Mexicana lanza ultimátum a sus mundialistas: o se reportan hoy o quedan fuera

México, 6 may (EFE).- La Federación Mexicana de fútbol lanzó este miércoles un ultimátum a los primeros 12 jugadores convocados para la Copa Mundial, con la amenaza de bajarlos de la selección si no se presentan a entrenar este miércoles ante de las 20:00 horas.

"Todos los jugadores deberán reportarse en el Centro de Alto Rendimiento. Por instrucciones del cuerpo técnico, el jugador que no acuda hoy a la concentración quedará fuera de la Copa del Mundo", anunció este miércoles la Federación.

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El aviso significa una marcha atrás a un permiso que, según los medios locales, el seleccionador Javier Aguirre le había dado al delantero Alexis Vega y al defensa Jesús Gallardo para que alinearan esta noche con el Toluca contra Los Angeles FC, en la semifinal de la Copa de campeones de la Concacaf.

Vega y Gallardo suspendieron sus vacaciones para entrenarse ayer con Toluca, lo cual despertó la polémica porque los equipos que juegan los cuartos de finales del torneo Clausura, reclamaron su derecho de también contar con los seleccionados.

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La decisión de Aguirre de convocar a una docena de figuras para comenzar la parte final de la preparación ha causado polémica porque la mayoría de los titulares en la Copa del Mundo serán los involucrados en ligas extranjeras y esos no estarán.

¿Qué trabajo beneficioso para la selección puede hacer el estratega si sus mejores jugadores estarán ausentes?, es la pregunta en el medio del fútbol mexicano, en el que varias voces defienden que a los 12 elegidos para jugar la Copa Mundial, les hubiera beneficiado más jugar con sus equipos la etapa decisiva del torneo Clausura.

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En su convocatoria, divulgada la semana pasada, Aguirre excluyó a jugadores en buena forma deportiva, como el delantero Diego Laínez, del Tigres, y el centrocampista Marcel Ruiz, del Toluca, éste último de regreso de una lesión de rodilla.

Se supone que si bien los 12 llamados ya están en el equipo del Mundial, Aguirre podría convocar a última hora a otras figuras de la Liga Mx, en lo cual radican las esperanzas de Laínez y Ruiz de jugar el Mundial.

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A partir de hoy, Aguirre empezará a trabajar con los guardametas Raúl Rangel, del Guadalajara; y Carlos Acevedo, del Santos Laguna, los defensores Gallardo (Toluca) e Israel Reyes (América) y los centrocampistas Erik Lira (Cruz Azul), Luis Romo (Guadalajara), Brian Gutiérrez (Guadalajara) y Gilberto Mora (Tijuana).

Además, se entrenarán desde este miércoles, los delanteros Roberto Alvarado (Guadalajara), Armando González (Guadalajara), Alexis Vega (Toluca) y Guillermo Martínez (Pumas UNAM).

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México enfrentará en amistosos a Ghana, el 22 de mayo; Australia, el 20; y Serbia, el 4 de junio, una semana antes de debutar ante Sudáfrica, el 11 en la inauguración del Mundial. Después el tri, enfrentará a Corea, el 18 y a la República Checa, el 24. EFE