La OIM reivindica los datos y los acuerdos globales frente al discurso antiinmigrante

Naciones Unidas, 5 may (EFE).- La enviada especial de la directora general de la Organización Internacional de Migraciones (OIM) para el Foro de Examen de la Migración Internacional (FEMI), Catalina Devandas, reivindicó este martes en una entrevista con EFE los datos, las evidencias y los acuerdos globales para hacer frente al discurso antiinimigrante en auge en el mundo.

"Hay narrativas que no están basadas en los datos, pero si tenemos los datos, si tenemos la evidencia –los números reales, las razones por las que las personas se mueven, las personas que se están recibiendo realmente–, podemos transformar esas narrativas", aseguró Devandas en una conversación en la sede de la ONU con motivo del inicio hoy de un nuevo FEMI, el mayor foro mundial para migración ordenada y segura.

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Esta semana, representantes de países y de la sociedad civil se reunirán en Naciones Unidas para poner en común los avances realizados sobre el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, adoptado en 2018 y suscrito por una mayoría de los Estados miembros de la ONU.

Esta es la segunda vez que se celebran estas reuniones, que tienen lugar cada cuatro años después de que cada región celebre las suyas.

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"La migración es un fenómeno humano y es creciente y en este momento tenemos más de 300 millones de personas que están migrando alrededor del mundo por diversas razones y efectivamente con ciertas narrativas complejas sobre el tema", apuntó.

La abogada costarricense defendió el trabajo de la red de Naciones Unidas y de las agencias coordinadas por la OIM en materia migratoria para aportar estas evidencias.

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"Nuestro trabajo aquí es demostrar con evidencia qué es lo que está pasando", aseveró.

Devandas no quiso señalar a ninguno de los países en los que se ha dado más alas a las narrativas antiinmigrantes y, en su lugar, se mostró "esperanzada" y "optimista" después de ver la respuesta que una gran parte de países han dado al FEMI.

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"Los estados, los países, la sociedad civil, las iglesias, los gobiernos locales están genuinamente interesados en el pacto que creen que trae las soluciones e incorpora los principales temas", afirmó.

Según dijo, 80 países han presentado informes voluntariamente sobre su propia aplicación el pacto, entre ellos algunos países europeos "muy críticos" con él.

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"Este es el momento para hablar con la gente que no está de acuerdo. A pesar de las críticas o la disconformidad o de los cambios en la política, tenemos algunos estados que han cambiado sus posiciones (respecto al pacto)", afirmó.

La representante del OIM se refirió también a la crisis del multilateralismo, aupada en muchas ocasiones por los mismo que difunden las mencionadas narrativas, pero, a su juicio, la mayoría de los países apuesta por continuar defendiendo sistemas como el de Naciones Unidas.

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"Mi percepción es que los estados miembros están diciendo: 'Sí queremos, necesitamos más de esto. Es en estos espacios en los que queremos tener la conversación'. Una conversación como migración no puede pasar si no es en un espacio multilateral. Es per se una conversación multilateral entonces yo tengo esperanza soy optimista", declaró. EFE

(foto)(vídeo)

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