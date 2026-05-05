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Hugo Boss reduce un 51,4% el beneficio hasta marzo

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La firma alemana de moda Hugo Boss registró un beneficio neto atribuido de 17 millones de euros en el primer trimestre de 2026, lo que representa una caída del 51,4% en comparación con el resultado contabilizado un año antes por la empresa.

Las ventas de la compañía textil sumaron hasta marzo 905 millones de euros, un 9,4% menos que un año antes, aunque al descontar el efecto del tipo de cambio el descenso interanual se limitó al 6%.

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La facturación de Hugo Boss en Europa, Oriente Próximo y África (EMEA) alcanzó los 568 millones, un 10% menos; mientras que en América retrocedió un 11%, hasta 188 millones; y un 6% en Asia Pacífico, con 123 millones. De su lado, los ingresos por licencias sumaron 26 millones, una cifra similar a la del mismo periodo de 2025.

"El entorno del mercado se ha vuelto más complejo durante el primer trimestre, debido a los recientes acontecimientos en Oriente Próximo", ha comentado Daniel Grieder, consejero delegado de Hugo Boss.

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"A la luz de los resultados del primer trimestre, reafirmamos nuestras perspectivas para el año 2026", ha añadido.

De tal modo, la firma germana espera que las ventas ajustadas por tipo de cambio disminuyan entre un 5% y un 9% en 2026 y que el EBIT se sitúe entre 300 y 350 millones de euros en 2026, frente a los 391 millones del ejercicio anterior.

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