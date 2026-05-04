VÍDEO: Pisarello (Comuns) pide a Albares comparecer por la Flotilla y movilización de las instituciones

El coportavoz de los Comuns y diputado de Sumar en el Congreso, Gerardo Pisarello, ha instado al ministro de Asuntos Exteriores, José Manual Albares, a comparecer por la situación de la Global Sumud Flotilla, y a que las instituciones del Estado se movilicen para conseguir la liberación de los dos activistas detenidos por Israel, el activista palestino-español Saif Abu Keshek y el brasileño Thiago Ávila.

"Los estados y la UE tienen la obligación de actuar y no pueden permanecer indiferentes. Hay que sancionar y parar los pies a las brutales agresiones de Israel", ha reclamado este lunes en rueda de prensa, tras alertar que los activistas corren peligro y que se han expuesto abusos físicos y torturas.

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También ha explicado que el martes acompañarán a la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau y a otros compañeros que estuvieron presentes en la anterior Flotilla antes de su declaración en la Audiencia Nacional.

"La mayoría del planeta tiene claro que la Flotilla es una acción humanitaria dirigida a frenar el crimen de un genocidio en Palestina. Por eso son centenares las movilizaciones que se producen en el mundo para pedir las liberación de los dos activistas", ha asegurado.

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Para Pisarello, lo que ha ocurrido es un "secuestro y una detención ilegal" de los activistas que ha desembocado, a su juicio, en un proceso irregular que intentar presentar una acción humanitaria en un acto de terrorismo y sin pruebas, ha añadido.

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