Un muerto y siete heridos en Bélgorod en ataques ucranianos con drones

Moscú, 4 may (EFE).- Al menos una persona murió y otras siete resultaron heridas este lunes en la región rusa de Bélgorod en unos ataques ucranianos con drones, informaron las autoridades locales.

"Tres municipios fueron objeto de ataques terroristas por parte de las Fuerzas Armadas ucranianas. Un civil murió y otras siete personas, entre ellas un niño de 10 años, resultaron heridas de diversa gravedad", escribió el gobernador local, Viacheslav Gladkov, en su canal de Telegram.

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La región de Bélgorod es uno de los territorios rusos más afectados por la guerra al ser un blanco permanente de ataques de drones y artillería ucraniana.

Solo la semana pasada en Bélgorod murieron casi 10 personas en distintos ataques de las fuerzas armadas de Ucrania.

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El número de fallecidos en la región de Bélgorod desde principios de 2026 se sitúa en unas 70 personas.EFE