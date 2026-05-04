El aeropuerto de Dubái perdió el 20 % de sus pasajeros entre enero y marzo por la guerra

El Cairo, 4 may (EFE).- El Aeropuerto Internacional de Dubái (DXB), uno de los más transitados del mundo, perdió el 20,6 % de sus pasajeros en el primer trimestre de 2026 frente al mismo periodo del año pasado, debido a la guerra en el golfo Pérsico y los ataques iraníes contra Emiratos Árabes Unidos (EAU).

Así lo anunció este domingo el Gobierno de Dubái, al asegurar que "el DXB recibió 18,6 millones de pasajeros en el primer trimestre de 2026, lo que supone un descenso del 20,6 % con respecto al mismo periodo del año anterior".

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Esto "refleja el impacto de las interrupciones del espacio aéreo regional que se intensificaron durante marzo", un mes en el que "el tráfico de pasajeros alcanzó los 2,5 millones, una disminución interanual del 65,7 %", apunta un comunicado de la oficina de prensa del Gobierno dubaití.

El DXB, el más transitado en el mundo en 2025 con 95,2 millones de pasajeros, se vio obligado a suspender sus actividades en varias ocasiones, al igual que otros en la zona, debido a la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero.

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Varios misiles y drones iraníes cayeron en las inmediaciones del DXB y otras instalaciones civiles e infraestructuras energéticas en EAU, así como en otros Estados vecinos, como Catar, Kuwait y Baréin, en los que murieron más de 25 personas.

La tregua actual en la guerra ha permitido a las autoridades de aviación en la zona anunciar la vuelta a la normalidad de sus operaciones de tráfico aéreo, algo que EAU confirmó el pasado sábado.

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El DXB "está expandiendo activamente sus operaciones e incrementando el tráfico aéreo en función de la capacidad disponible en las rutas aéreas regionales", añadió la nota.

Indicó que la India se mantuvo durante el primer trimestre de 2026 como el principal destino del DXB con 2,5 millones de pasajeros, seguida de Arabia Saudí (1,3 millones), Reino Unido (1,2 millones) y Pakistán (918 000).

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A nivel de ciudades, Londres continuó siendo el destino más transitado, con 752.000 pasajeros, seguida de Bombay (520.000) y Yeda (505.000). EFE