Agencias

Rusia declara una tregua los días 8 y 9 de mayo por el aniversario de la victoria de la URSS en la IIGM

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El Gobierno ruso ha anunciado este lunes una tregua los días 8 y 9 de mayo coincidiendo con el aniversario de la derrota de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial que se celebraba en la Unión Soviética (URSS) y ahora en Rusia como el Día de la Victoria.

"Conforme a la decisión del comandante en jefe supremo de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, Vladimir Vladimirovich Putin, se declarará un alto el fuego para los días 8 y 9 de mayo de 2026", recoge el comunicado del Ministerio de Defensa ruso.

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Rusia celebra así "la victoria del pueblo soviético en la Gran Guerra Patriótica", como denomina Moscú a la Segunda Guerra Mundial, prosigue el texto.

Moscú ha manifestado su deseo de que tras este anuncio, Ucrania se sume también a la iniciativa, destaca el comunicado formal difundido este lunes.

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Putin ya apuntó a un alto el fuego temporal la semana pasada durante una conversación telefónica que mantuvo con su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien emplazó al mandatario ruso a centrarse en terminar la guerra en Ucrania antes que en la de Irán.

"Le dije que preferiría que estuviese involucrado en terminar la guerra con Ucrania. Para mí, eso sería lo más importante, porque vamos a lograrlo", declaró el miércoles el inquilino de la Casa Blanca tras valorar "positivamente" la tregua declarada unilateralmente en abril por Moscú y aceptada posteriormente por el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en esa ocasión por la Pascua ortodoxa.

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