Agencias

Presidente paraguayo recibe credenciales del embajador de Correa de Sur y otros 3 países

Guardar

Asunción, 4 may (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, recibió este lunes las cartas credenciales del nuevo embajador de Corea del Sur en el país y de los embajadores concurrentes de Bangladesh, Ghana y Zambia, informó la Presidencia en Asunción.

En la ceremonia que tuvo lugar en el Palacio de López, la sede del Gobierno, Peña recibió las credenciales del nuevo embajador de Corea del Sur, Hyuk-sang Sohn, indicó la Presidencia en un comunicado.

PUBLICIDAD

Serán concurrentes para el país suramericano desde Brasil los embajadores de Bangladesh, Tauhedul Islam; de Ghana, Nii Amasah Namoale; y de Zambia, Sitili Dennis Alibuzwi.

"Le doy la bienvenida a cada uno de ellos y reafirmo el compromiso de Paraguay de seguir construyendo relaciones sólidas, respetuosas y beneficiosas con el mundo", publicó Peña en la red social X al concluir la ceremonia.

PUBLICIDAD

La Presidencia paraguaya afirmó en la nota que la acreditación de los nuevos embajadores "habilita instancias de diálogo político y técnico" y de iniciativa conjuntas para la cooperación en áreas como el comercio, educación, cultura e innovación.EFE

(foto)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Zambia rechaza un pacto sanitario con EEUU por estar ligado al acceso a minerales críticos

Infobae

Rebordinos ve "raras" las nuevas normas de los Oscar: "San Sebastián podía estar al representar al mundo iberoamericano"

Rebordinos ve "raras" las nuevas normas de los Oscar: "San Sebastián podía estar al representar al mundo iberoamericano"

Un refugio ucraniano ofrece esperanza a miles de animales en medio de la guerra rusa

Infobae

Cuerpo ve con "preocupación" posibles tensiones en el suministro de queroseno y pide anticiparse

Cuerpo ve con "preocupación" posibles tensiones en el suministro de queroseno y pide anticiparse

La UE ofrece a Ucrania apoyo hasta lograr la paz e inicio del proceso de adhesión

Infobae