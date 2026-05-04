Maverick Viñales (KTM) tampoco podrá correr en Le Mans y le sustituye Jonas Folger

El piloto español de MotoGP Maverick Viñales (KTM) no participará este fin de semana en el Gran Premio de Francia, quinta prueba del Mundial de motocislimo, y será reemplazado en el equipo Red Bull KTM Tech3 por el alemán Jonas Folger, que regresa de forma puntual a la categoría reina.

Viñales, que sigue recuperándose de la operación en el hombro izquierdo, visitó la pasada semana el Red Bull Athlete Performance Centre (APC) y, tras la evaluación médica, decidió aplazar su regreso al considerar que la cita de Le Mans llega demasiado pronto en su proceso de recuperación.

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"He estado trabajando duro desde la cirugía para recuperarme completamente y siempre he tenido Le Mans en mi cabeza como la carrera objetivo para volver. Sin embargo, me han aconsejado que aún no estoy lo suficientemente fuerte como para subirme a la moto. Aunque estoy decepcionado, lo más importante es volver al 100% y seguiré trabajando con calma", señaló el piloto catalán.

Su lugar en la parrilla lo ocupará Jonas Folger, de 32 años, que ya cuenta con experiencia previa en MotoGP y conoce bien la estructura en la que competirá este fin de semana. El alemán disputó 19 carreras en la categoría reina, con un podio como mejor resultado en Sachsenring en 2017, y también sabe lo que es ganar en Moto3 y Moto2.

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"Quiero desear a Maverick una pronta recuperación. Estoy muy emocionado de volver con este equipo, con el que tengo historia. Le Mans será un gran desafío tras tanto tiempo sin competir, tendré que adaptarme rápido, pero tengo muchas ganas. Va a ser duro, pero los aspectos positivos superan las dificultades", apuntó Folger.

Desde KTM, su director deportivo, Pit Beirer, destacó que la decisión de Viñales "no ha sido fácil", pero respaldó que priorice su recuperación, al tiempo que agradeció la disponibilidad de Folger para afrontar el reto en un campeonato "muy ajustado y exigente".

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Además, el equipo también valoró el regreso del alemán para completar la alineación en un fin de semana especial en Francia, donde competirán ante su público, y confía en poder firmar una actuación sólida en Le Mans.