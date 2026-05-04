Los Premios Iris América 2026 se celebrarán este viernes en Antigua Guatemala

La Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual y la Alianza Informativa Latinoamericana (AIL) celebrarán este viernes en Antigua Guatemala la gala de entrega de los Premios Iris América 2026.

Según ha informado la Academia, el evento será el broche final a la XVIII Cumbre de la Alianza Informativa Latinoamericana, que se celebrará los días 6, 7 y 8 de mayo, y reunirá a representantes y directivos de más de una veintena de televisiones latinoamericanas, así como a organizaciones internacionales del ámbito de la comunicación.

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María José Sazo y Fran Cadenas conducirán la gala producida y emitida por el equipo de TV Azteca Guatemala, anfitriona de la Cumbre de la AIL este año, a las 19.00 horas (hora local).

Desde las 18.00 horas, Walter Villeda se pondrá al frente las entrevistas de la alfombra roja en el recinto 'San José el Viejo' por la que pasarán un centenar de personalidades del mundo del periodismo y la cultura en Latinoamérica.

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Los Premios Iris América nacieron en 2014 con el objetivo de unir lazos entre España y Latinoamérica y reconocer los mejores trabajos televisivos de la AIL en tres categorías: Mejor Historia en Televisión, Mejor Trabajo de Investigación y Mejor Cobertura de Última Hora.

Como novedad este año se entregará el Premio 'Luis Calle' (en homenaje al periodista colombiano fallecido impulsor de los galardones) a uno de los canales de noticias de la AIL que haya destacado por su trabajo y coberturas en el último año.

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El jurado de esta edición ha estado formado por María Casado Paredes (periodista y actual presidenta de la Academia de la Televisión); Manuel Campo Vidal (periodista, sociólogo y presidente emérito de la Academia de Televisión); Marias Recarte (periodista, directora y productora de documentales); Tomás Ocaña (periodista de investigación y showrunner de documentales) y Lilia Luciano (periodista, directora, productora de documentales y corresponsal de CBS).

El ganador de cada categoría será premiado con un viaje de cinco días a España para realizar un recorrido por diferentes empresas audiovisuales del país y una serie de encuentros con profesionales y directivos del sector XVIII Cumbre de la Alianza Informativa Latinoamericana (AIL).

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