La RAE celebrará el 14 de mayo un pleno extraordinario en San Marcelo (León) para honrar a la reina Urraca I

La Real Academia de la Lengua (RAE) celebrará el próximo día 14 de mayo un pleno extraordinario en el Ayuntamiento de San Marcelo (León) en una sesión abierta, excepcional y vinculada a la conmemoración del noveno centenario del fallecimiento de la reina Urraca I de León.

Así lo ha anunciado este lunes el alcalde de León, José Antonio Diez, en una rueda de prensa en la que ha estado acompañado por la concejala de Acción y Promoción Cultural, Elena Aguado, y el académico leonés Salvador Gutiérrez, que ocupa la silla S mayúscula.

PUBLICIDAD

Diez ha explicado que la RAE mantiene con León vínculos "indisolubles" con la pertenencia de tres leoneses a la institución. Además de Salvador Gutiérrez ocupan asiento en la RAE los escritores José María Merino, silla m minúscula, y Luis Mateo Díez, Premio Cervantes, que ocupa la silla I mayúscula.

El alcalde ha agradecido a la RAE y a los académicos leoneses la elección de la capital leonesa para celebrar esta sesión plenaria. "Para el Ayuntamiento de León, y para mí como representante de los leoneses, es un auténtico honor poder acoger esta sesión plenaria que únicamente ha salido de los salones de la sede oficial en tres ocasiones", ha subrayado.

PUBLICIDAD

Los tres momentos en que la RAE ha celebrado plenos fuera de su sede oficial han sido los llevados a cabo con motivo de la conmemoración del bicentenario de las Cortes de Cádiz en el año 2012; en la localidad de Argamasilla de Alba en 2015 por el cuarto centenario de la publicación de la segunda parte del Quijote y en 2023 en Zaragoza en un acto de homenaje y recuerdo a los directores Fernando Lázaro Carreter y Manuel Alvar, en el centenario de su nacimiento.

"MUY EXCEPCIONAL"

PUBLICIDAD

Por su parte, Salvador Gutiérrez ha explicado que el Pleno es el órgano más importante, representativo y decisivo de la Real Academia que de manera "muy excepcional" sale de la institución y lo hace por causas y motivos "muy especiales". Al respecto, ha precisado que en esta ocasión se celebrará en León para "honrar" el centenario de la reina Urraca, un hecho "de enorme relevancia histórica", pero también para honrar a tantos escritores y filólogos que han nacido, vivido y germinado sus obras en León.

El pleno está previsto para el próximo día 14 de mayo a las 13.00 horas y será abierto al público con aforo limitado. La elección de León para acoger esta sesión plenaria pretende dar relieve a la conmemoración del noveno centenario de la muerte de la reina Urraca I de León, la primera soberana por derecho propio de Europa, reina de León, Galicia, Asturias, Cantabria, Extremadura, Castilla y amplios territorios del norte de Portugal.

PUBLICIDAD

Los académicos celebrarán la sesión extraordinaria y, tras un almuerzo, visitarán la exposición organizada por el Ayuntamiento en el Museo de León con la colaboración de la Junta, la Diputación, y distintas entidades y empresas.