Detenido un responsable seguridad de una discoteca por el doble apuñalamiento en Arroyomolinos

Un responsable de la seguridad de un local de ocio de Arroyomolinos ha sido detenido como responsable del doble apuñalamiento registrado la madrugada del sábado en esta localidad, según han informado a Europa Press fuentes de la investigación.

En concreto, los hechos se produjeron sobre la 1.30 horas del sábado en la calle Forjadores, a las puertas de la discoteca Urbanite, tras una reyerta en la calle que se saldó con dos hombres de unos 53 años heridos por arma blanca.

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En un comunicado, el local ha explicado que el incidente estuvo relacionado con "un antiguo cliente descontento y sin acceso en la sala ya de varios meses atrás". Según su versión, esta persona decidió tomar venganza y se personó en el lugar con seis amigos suyos y se enfrentó al personal de seguridad.

"Solamente por que no se le dejó entrar en varias ocasiones (esto nunca será casa de quien no tenga una buena actitud", añaden desde el local de ocio.

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Esto derivó en una "fuerte pelea fuera del local" durante la cual, apuntan desde Urbanite, el portero "siempre veló y velará" por la seguridad del local. Tras recalcar que ayudará en la investigación, desde el local se ha confiado en una "solución rápida". "Urbanite sigue siendo un sitio seguro y (..) gracias a nuestro equipo de seguridad siguió siendolo", ha apuntado.

Durante la pelea, el más grave de los heridos sufrió una lesión en el hemitorax izquierdo y en el brazo, mientras que el otro herido tenía una herida en la espalda y ha sido derivado al hospital como potencialmente grave.

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La Guardia Civil detuvo tras los hechos a un responsable de seguridad del local como presunto autor material del doble apuñalamiento. Se trata de un hombre sin antecedentes, han apuntado fuentes de la investigación.