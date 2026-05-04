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Cultura convoca los Premios Nacionales de Artes Plásticas y de Fotografía 2026, dotados con 30.000 euros

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El Ministerio de Cultura ha convocado los Premios Nacionales de Artes Plásticas y de Fotografía 2026, dotados con 30.000 euros, según publica este lunes el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Los Premios Nacionales de Artes Plásticas y de Fotografía recompensarán la meritoria labor de la persona o entidad galardonada en el ejercicio de las diferentes actividades y manifestaciones propias de cada uno de estos ámbitos culturales, bien como reconocimiento a la obra o actuación hecha pública o realizada durante el año 2025, bien en casos debidamente motivados, como reconocimiento a una trayectoria profesional.

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Para la concesión de los premios se tendrán en cuenta la calidad de las obras o actividades recompensadas y su significación como aportación sobresaliente e innovadora a la vida cultural y artística españolas. No podrán ser susceptibles de ser galardonadas aquellas obras que sean creadas íntegra y exclusivamente por inteligencia artificial generativa.

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