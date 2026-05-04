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Estudian el comportamiento de búsqueda de alimento en los primeros humanos

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Los alimentos de alta calidad, en particular la carne, fueron clave para el desarrollo cognitivo y social de los primeros humanos del género Homo, según un estudio de la Universidad de Fairfield (Estados Unidos). Este trabajo que explora el comportamiento de búsqueda de alimento en los primeros humanos se recoge en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Para explorar las estrategias de adquisición de alimentos entre los primeros humanos, los investigadores analizaron un conjunto fósil de 1,6 millones de años de antigüedad de la Formación Koobi Fora en Kenia. El conjunto, de la capa geológica KBS, abarca el período anterior a la capa geológica Okote e incluye restos de animales despiezados asociados con los primeros Homo. Los restos de antílopes fueron muy frecuentes en el conjunto. Los restos en el conjunto fueron consistentes con los comportamientos documentados en la capa Okote.

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Dichos comportamientos incluyen la caza o el carroñeo agresivo, el transporte de extremidades de cadáveres a sitios de procesamiento y la extracción sistemática de médula. En el conjunto KBS, los huesos mostraron pocas marcas de dientes de carnívoros, lo que sugiere que los primeros Homo pudieron obtener cadáveres con una competencia limitada de carnívoros.

El transporte de extremidades reveló la priorización de secciones de cadáveres que ofrecían una alta recompensa y requerían poco esfuerzo. La formación geológica asociada al conjunto de restos mostró que los comportamientos de forrajeo se producían en un entorno fluvial.

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El conjunto de restos de KBS también mostró un comportamiento consistente con yacimientos de 1,84 millones de años de antigüedad en Tanzania y yacimientos de 2 millones de años de antigüedad en Kenia. Según los autores, el comportamiento de forrajeo en los primeros Homo se mantuvo estable a lo largo del tiempo y pudo haber contribuido al éxito y la evolución de los homininos.

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