El Racing lamenta la muerte de los exjugadores 'Portu' y Astuy

El Real Racing Club ha compartido este lunes un comunicado, en el que ha lamentado el fallecimiento de los exfutbolistas Antonio Rodríguez de la Concepción, conocido futbolísticamente como 'Portu', y Emérito Astuy Argos, uniéndose al dolor de sus familiares y allegados por su "irreparable pérdida", a los que les ha enviado sus "más sentidas" condolencias.

El exdefensa 'Portu' nació en Basauri (Vizcaya) en 1948 y comenzó a jugar al fútbol en el Indartsu Club. Tras pasar por el Club Deportivo Villosa se incorporó al Racing junto a su hermano Manuel. Actuaba como lateral izquierdo y formó parte del destacado equipo de 'los bigotes'. Su estreno en Primera División, con la camiseta verdiblanca, fue el 30 de septiembre de 1973 ante el Atlético de Madrid en los Campos de Sport.

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'Portu' militó diez campañas en el cuadro cántabro, con el que disputó 299 partidos oficiales y marcó 16 goles. Por ello, es el segundo jugador nacido fuera de Cantabria con más encuentros con la verdiblanca, solo por detrás de Manolo Chinchón. El curso 1978-79 actuó en el Hércules CF y, antes de colgar las botas, en 1983 jugó en el Barreda Balompié y el Santoña CF.

Mientras tanto, Astuy nació Isla en 1935 e ingresó en el conjunto racinguista en 1955, tras ascender a Tercera División con el Santoña CF -primero jugó al fútbol en Madrid y en el Asilah-. Su debut como verdiblanco fue ante el Rayo Vallecano (4-0 en los Campos) en Segunda División y dejó el club santanderino con diez encuentros oficiales y dos goles antes de volver al conjunto santoñés.

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Posteriormente, militó en el Barakaldo CF, con el que ascendió a Segunda, en la Unión Deportiva Tánger, con la subió a Primera División de Marruecos mientras hacía el servicio militar, y el Santoña CF, donde se retiró en 1965.