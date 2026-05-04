El Kospi surcoreano repunta un 5,12 % por tecnológicas y ante plan de escolta de EE. UU.

Seúl, 4 may (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, repuntó un 5,12 % este lunes por un notable desempeño de los fabricantes de semiconductores y después de que EE. UU. anunciara un plan para liberar barcos atrapados en el estrecho de Ormuz por el bloqueo marítimo iraní.

El indicador creció 338,12 puntos, hasta un récord máximo de 6.936,99 unidades. El Kospi cayó un 1,38 % en el cierre de la sesión previa.

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El índice de valores Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, también se elevó un 1,79 %, o 21,39 puntos, hasta las 1.213,74 unidades.

El buen desempeño del parqué surcoreano se produce después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara en la víspera que las negociaciones con Irán van "muy bien", y anunciara un operativo masivo para escoltar barcos de países que no guardan relación con el conflicto en Oriente Medio para que puedan pasar por Ormuz.

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El mandatario de EE. UU., sin embargo, no mencionó a qué países se refiere, mientras Irán respondió que tal medida supondría una "violación del alto el fuego".

Los fabricantes de chips Samsung Electronics y SK hynix, las dos empresas de mayor capitalización, reportaron destacadas subidas del 5,44 y 12,52 %, respectivamente, en medio del auge del sector de inteligencia artificial.

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El fabricante de vehículos Hyundai Motor se incrementó un 1,51 %, mientras que su empresa hermana Kia se elevó un 1,45 %.

El fabricante de baterías LG Energy Solution saltó un 2,5 % y la energética Doosan Enerbility se mantuvo plana.

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En el sector biofarmacéutico, Samsung Biologics registró una subida del 1,02 %, aunque Celltrion tropezó un 1,35 %.

En construcción naval, Hanwha Ocean aumentó un 0,91 %; sin embargo, HD Hyundai Heavy Industries bajó un 0,73 %.

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