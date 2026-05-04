Carlo Costanzia, sus tiernos mensajes en el Día de la Madre a Alejandra Rubio y a Mar Flores

Alejada del foco mediático desde que decició dejar temporalmente la televisión tras anunciar que está esperando su segundo hijo -que ya han revelado que será una niña- junto a Carlo Costanzia, Alejandra Rubio ha vivido este domingo, Día de la Madre, una jornada cargada de emociones y de felicitaciones de lo más especiales.

La primera y más especial, como no podía ser de otra manera, la de su novio, que junto a un carrusel de imágenes inéditas mostrando el gran momento que están atravesando a la espera de dar la bienvenida a su deseada 'princesa' -cuyo nacimiento está previsto para finales de 2026-, ha presumido de que la nieta de María Teresa Campos es "la mejor madre del mundo". "Por estos dos años y por mil más" ha añadido haciendo referencia a los dos años que hace que empezó su historia de amor, y a los que les quedan por vivir juntos.

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No ha sido el único, ya que también su 'suegro', Carlo Costanzia di Costigliole, le ha dedicado unas preciosas palabras en esta fecha marcada en el calendario para todas las madres: "Hoy es un día lleno de emociones. La mejor mamá del mundo vive en el cielo, y desde allí sigue iluminando mi camino. Pero hoy celebro también a otra mujer extraordinaria, la mejor mamá del mundo aquí en la tierra, madre de un maravilloso nieto y pronto, de una dulce y esperada nieta. Gracias por tanto amor, por tanta vida" ha expresado junto a una bonita imagen de su madre -fallecida recientemente- de lo más sonriente junto a Carlo y Alejandra, con la que ha vuelto a dejar constancia en redes sociales de la maravillosa relación que tienen agradiéndole públicamente que sea la pareja de su hijo y la madre de su nieto, y del nuevo miembro de la familia que está en camino. "Te quiero mucho Alejandra, feliz día" ha finalizado su 'homenaje'.

Una publicación que no ha tardado en comentar la influencer con un breve pero significativo "Te quiero muchísimo", y también Terelu, que no ha dudado en reflejar el estrecho vínculo que tiene con Costanzia di Costigliole a diferencia de su nula relación con su 'consuegra' Mar Flores: "Y yo os quiero mucho a los tres!!! Y a la princesa q viene de camino!" ha exclamado emocionada.

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Y aunque se ha hecho de rogar, Carlo no ha querido terminar el día -en el que Alejandra y él disfrutaron de una comida con amigos en la que no faltaron una gran paella y diversos aperitivos, además de presenciar un combate de boxeo en directo- sin felicitar a su madre ante los comentarios de que se había 'olvidado' de la modelo en este día tan importante: "Feliz Día de la Madre a ti también madre, que sin ti no estaría en este precioso mundo" ha compartido en sus stories de Instagram junto a una imagen de ambos de lo más cómplices durante el rodaje de 'Decomasters' y el emoticono de un corazón rojo, muestra de su unión tras su paso por el programa de decoración de TVE (que por cierto ganaron).