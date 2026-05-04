Bruselas plantea excluir el cuero e incluir productos como el café soluble en la ley contra la deforestación

BRUSELAS, 4 (EUROPA PRESS

La Comisión Europea ha planteado este lunes cambios en el alcance del reglamento contra la deforestación que incluyen la exclusión de artículos como el cuero y la incorporación de otros derivados, como el café soluble o algunos productos del aceite de palma, en el marco de un paquete de medidas para facilitar su aplicación antes de su entrada en vigor.

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"El principal motor de la deforestación es la expansión de las tierras agrícolas vinculada a la producción de materias primas como el ganado, la madera, el cacao, la soja, el aceite de palma, el café o el caucho, así como algunos de sus productos derivados", ha señalado el Ejecutivo comunitario en un comunicado.

Así, Bruselas exigirá a las empresas que introducen en el mercado comunitario esas materias primas a demostrar, mediante sistemas de trazabilidad y geolocalización, que no están vinculadas a procesos de deforestación ni de degradación forestal.

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Unas modificaciones que, según el Ejecutivo comunitario, buscan aportar "mayor claridad" a empresas, Estados miembro y países terceros, así como garantizar "estabilidad jurídica y previsibilidad" en la aplicación de la norma en toda la Unión Europea.

En concreto, Bruselas ha indicado que estas medidas permitirán reducir de forma significativa la carga administrativa para las empresas, con una caída estimada de los costes de cumplimiento de en torno al 75% respecto a la versión inicial del reglamento.

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La Comisión ha subrayado además que trabaja en la actualización del sistema de información que deberán utilizar las compañías para declarar el origen de los productos, con el objetivo de simplificar los procedimientos y mejorar su funcionamiento.

El borrador que concreta estos cambios en el alcance de la normativa estará abierto a comentarios públicos hasta el 1 de junio, en el marco del proceso previo a su adopción, mientras que la entrada en vigor del reglamento está prevista a partir de finales de este año.

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