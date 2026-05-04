BCE: Una mayor credibilidad geopolítica en Europa debería aumentar la confianza en el euro

Fráncfort (Alemania), 4 may (EFE).- El Banco Central Europeo (BCE) considera que "el fortalecimiento de la credibilidad geopolítica de Europa y el restablecimiento de su poder duro (hard power) también deberían contribuir a promover la confianza global en el euro".

El BCE dijo en su Informe Anual 2025 que la emisión planeada de bonos de la Unión Europea -conforme Europa se encarga de su propia defensa- podría constituir una contribución importante a la prosperidad del euro.

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El vicepresidente, Luis de Guindos, presentó este lunes el informe al Comité de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo.

"El incremento de la demanda de valores de renta fija denominados en euros permitiría que los Gobiernos y las empresas se financiaran a tipos más bajos", dice el BCE.

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Además, un aumento de los intercambios comerciales denominados en euros protegería a la zona del euro de las fluctuaciones de los tipos de cambio.

El reforzamiento del papel internacional del euro impulsaría la autonomía estratégica de Europa y ayudaría a protegerla de sanciones u otras medidas coercitivas.

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"Los inversores podrían estar sometiendo a un escrutinio cada vez mayor el papel del dólar como activo refugio, lo que podría tener implicaciones para el entorno cambiario internacional", dijo la entidad en el informe.

El BCE se refiere a la fuerte depreciación del dólar que provocaron los aranceles impuestos por la Administración estadounidense a principios de abril de 2025, junto con un aumento de los tipos de interés a largo plazo, una correlación inusual entre activos.

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"Los acontecimientos geopolíticos recientes plantean tanto retos como oportunidades para el papel internacional del euro", según el BCE.

Algunos bancos centrales han incrementado sus compras de oro, los BRIC exploran alternativas a los sistemas de pago transfronterizos tradicionales y la Administración de Estados Unidos apoya el uso de criptomonedas estables (stablecoins) referenciadas al dólar a escala mundial.

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Desde la introducción del euro, la moneda única se ha mantenido como la segunda divisa internacional más importante después del dólar. EFE