Bad Bunny, Rauw Alejandro y Maluma, estrellas latinas de la Met Gala

Nueva York, 4 may (EFE).- Los cantantes de reguetón Bad Bunny, Rauw Alejandro y Maluma son algunas de las pocas estrellas latinas que se presentarán este lunes en la Met Gala de Nueva York, según la lista divulgada por la organización a los medios acreditados.

A diferencia de otros años, la lista de latinos célebres es corta y se nota la ausencia de invitadas regulares de diferentes artes, como Shakira y Rosalía, posiblemente debido a compromisos previos, como conciertos, o las actrices Salma Hayek y Eiza González.

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En la Met Gala de este año, que llega con el tema "La moda es arte" y está patrocinada principalmente por el magnate Jeff Bezos y su esposa, Lauren Sánchez Bezos, hay unos 400 invitados, parte de los cuales pasarán por una alfombra roja para acceder a la velada.

Otros latinos conocidos son los diseñadores Joseph Altuzarra y Lázaro Hernández, el humorista Marcello Hernández, o Annette de la Renta, viuda del diseñador Oscar de la Renta. Asimismo, consta en la lista la modelo francesa Loli Bahia, de ascendencia española.

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La organizadora del evento, que recauda fondos para el Instituto de Moda del Museo Metropolitano de Arte (Met), Anna Wintour, ha seleccionado como presidentas de la fiesta a Beyoncé, Nicole Kidman y Venus Williams, aunque hay decenas más de anfitriones. EFE

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