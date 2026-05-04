Almeida ve "razonable" el viaje de Ayuso a México y critica al "macarra" López y el "amañar" de primarias de García

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha considerado "razonable" el viaje institucional que la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, está haciendo a México, y ha cargado contra el secretario general de los socialistas madrileños, Óscar López, al que ha tildado de "macarra", y contra la líder de Más Madrid, Mónica García, que está "a bofetadas con Emilio Delgado, a ver cómo consigue 'organizar/amañar' las primarias".

Desde la presentación de las fiestas de San Isidro, el primer edil ha sostenido que "parece razonable que la presidenta regional quiera estrechar lazos con México, con los empresarios mexicanos y que pueda trasladar allí un mensaje de bienvenida a Madrid como ciudad abierta a las inversiones", por lo que considera que "no hay que darle más vueltas al viaje".

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"Yo entiendo que hay algunos desesperados porque no le hincan el diente a ningún tema. ¿Óscar López a qué le va a hincar el diente si está de ministro a media jornada y de portavoz macarra la otra", ha lanzado al titular de Transformación Digital y de la Función Pública.

En cuanto a la también ministra de Sanidad, Almeida ha descrito que está "a bofetadas con Emilio Delgado a ver cómo consigue 'organizar/amañar las primarias para que no voten todos los que tengan que votar, para ver si así ella puede salir con más claridad" y por eso "tienen que agarrarse a este viaje".

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El regidor ha insistido en que Ayuso, como el resto de presidentes autonómicos, "viaja a aquellos sitios donde pueda haber una tendencia natural de atracción de inversiones". Ya con el foco en la oposición, Almeida ha opinado que "cuando uno se agarra un viaje es que poco tiene que decir de la gestión de un Gobierno".