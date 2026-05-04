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AEMPS ordena retirar un lote del cosmético 'Suavinex Baby Cologne Memories' por contener limonene, linalool y geraniol

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La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha informado del cese de comercialización, retirada del mercado y recuperación de un lote del cosmético 'Suavinex Baby Cologne Memories' por contener los alérgenos limonene, linalool y geraniol en una concentración superior al 0,001 por ciento, sin estar indicados en la lista de ingredientes del etiquetado.

En concreto, ha indicado que el lote afectado de este producto es el '24100513'. El reglamento sobre cosméticos establece que determinados alérgenos, entre los que se encuentran los tres mencionados, deben declararse en el etiquetado siempre que su concentración supere este porcentaje, por lo que la ausencia de esta información "podría suponer un riesgo grave para la salud de las personas sensibilizadas", ha explicado.

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Debido a que este artículo está destinado a población infantil, este órgano regulatorio ha afirmado que el riesgo al respecto cobra especial trascendencia. Por ello, la empresa responsable, que es Suavinex Group, ya ha iniciado la retirada del producto de los puntos de venta, así como la recuperación de los adquiridos por los usuarios.

Además, la AEMPS, que ha comunicado estas medidas a las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas para su difusión, ha recordado a la población que si alguna persona dispone de alguna unidad del lote afectado, no debe utilizarlo. "Devuélvala al punto de compra o diríjase a la empresa responsable para su devolución", ha declarado.

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En cuanto a los puntos de venta, el objetivo es que los encargados de estos revisen los productos disponibles a la venta y almacenados. "Si dispone de unidades del lote afectado, retírelas de la venta y pónganse en contacto con la empresa responsable", ha enfatizado.

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