Pere Romeu: "Si sólo pensamos en ganar rápido nos alejaremos de jugar bien"

El entrenador del Barça Femení, Pere Romeu, aseguró que deben evitar caer en la tentación de "ganar rápido" al FC Bayern Múnich alemán en la vuelta de semifinales de la Liga de Campeones porque eso les alejará de "jugar bien" y por ello considera que tienen que "salir a morder desde el minuto uno como auténticas bestias en todas las situaciones del juego" para poder derrotar a un rival "similar" en su planteamiento de la semana pasada y ante el que contarán con "el plus" de la afición del Spotify Camp Nou.

"Si algo ha definido este equipo son dos cosas, una es el juego y la otra la ambición por competir. Lo que nos acerca a ganar siempre nosotros es el juego y lo que te hace diferencial en partidos de élite son las ganas de competir, y este equipo tiene las dos cosas. Si solo pensamos en acercarnos a la final, en ganar rápido para estar en la final, nos alejaremos de jugar bien y de hacer el partido que toca", expresó Romeu este sábado en la rueda de prensa previa al duelo de vuelta tras el 1-1 de la ida en el Allianz Arena.

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Para Romeu, deben jugar este encuentro "con una gran energía, una gran pasión y una gran motivación". "Seguro que con nuestra gente esto va a ser más fácil", remarcó. "Tenemos que hacer las cosas como toca y esto nos acercará a nuestra mejor versión, que claramente es a través del juego y a de las ganas. Y entiendo que las dos cosas irán de la mano", añadió.

El entrenador catalán espera "un Bayern similar" al de hace una semana. "El resultado fue positivo porque ellas claramente en la vuelta vienen con un empate y los dos equipos necesitamos ganar para clasificarnos para la final. Me imagino que harán un planteamiento muy similar y para nosotros será un partido de llevar la iniciativa y atacar un bloque que nos estará esperando constantemente", indicó, admitiendo que no había visto "nunca" al equipo alemán hacer "un bloque tan bajo".

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"Tendremos que estar muy pendientes de perder pocos balones para evitar su contraataque porque ellas arriba tienen gente rápida. Si nosotros tenemos capacidad de perder pocos balones y de atacar bien los espacios que nos vayan concediendo, creo que estaremos más cerca de hacer un buen partido", afirmó.

Romeu recordó que es "inviable tener todo controlado en el mundo del fútbol". "Lo que da convicción y seguridad al equipo es intentar controlar el mayor número de cosas posibles. En este caso hemos tenido una semana para poder preparar todo ese control que nos gustaría", apuntó, sabedor de que tendrán que "salir a morder desde el minuto uno como auténticas bestias en todas las situaciones del juego".

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El entrenador blaugrana no duda tampoco de que jugar en el Spotify Camp Nou "será un plus" para sus jugadoras, a las que la afición va a llevar "en volandas". "La gente se siente identificada con nuestro tipo de juego y si mañana es la primera vez que nos vienen a ver, espero y deseo que puedan disfrutar de nuestro fútbol y les regalemos una victoria", comentó.

Romeu, que confirmó que Aitana Bonmatí estará entre las convocadas, tiene claro que ya saben lo que deben "hacer mejor" y por eso está "cien por cien convencido" de que harán "un gran partido". "Tener una semana limpia nos da mucho espacio para poder preparar las cosas y también para analizarlas, que a veces es algo difícil. Creo que nos ha venido bien esta semana", resaltó sobre no haber tenido partido desde el pasado sábado en el Allianz Arena.

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"Ya sé que el fútbol no va de méritos ni de justicias ni de injusticias porque tendríamos un libro totalmente lleno de injusticias, pero sí que está claro que creo que estamos haciendo una muy buena temporada y haciendo muchos méritos para llegar a Oslo. Tendremos que dominar muy bien los detalles y estar muy fuertes a nivel emocional porque la Champions va de aquellos pequeños detalles a favor o en contra", puntualizó.

En caso de victoria, el Barça jugaría su sexta final de Champions consecutiva en busca de su cuarto título en cinco años, "una barbaridad" para el técnico. "Todo pasa muy rápido y a veces tenemos que tener calma, paciencia y analizar todo lo que se ha hecho y ver todas las cosas que se han hecho tan bien. Tiene mucho mérito lo que se ha hecho y si el equipo está muy cerca de volverse a clasificar por la final de la Champions tendrá mucho, mucho mérito", sentenció.

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