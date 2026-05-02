Marcelo Rubio lanza un disco desde su "vulnerabilidad masculina" y "venezolanidad" en EEUU

Pedro Pablo Cortés

Miami (EE.UU.), 2 may (EFE).- El venezolano Marcelo Rubio canta desde la "vulnerabilidad masculina" y la "venezolanidad" en Estados Unidos, a donde llegó cuando era niño, en 'Vulnerable, más de lo normal', su segundo álbum de estudio lanzado esta semana.

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Rubio, quien entró al Top 25 de la lista 'Latin Pop Airplay' de Billboard con el tema 'Líneas temporales', incluido en el disco, expresa en una entrevista con EFE que su experiencia como venezolano en Estados Unidos está presente en el material, que incluye 16 canciones de balada pop con ritmos electrónicos.

"(Está presente al) 100 %. La 'venezolanidad' no se va a quitar nunca, obviamente, porque siempre estoy rodeado de familia y la jerga siempre está metida en la música, pero de hecho, yo me vine de chiquito, me vine como a los 13 años, el cambio cultural hizo que yo escribiera mi primera canción", comenta el intérprete en Miami.

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El cantante de la Generación Z promete una "montaña rusa de emociones" a quien escuche el disco, en el que profundiza en las consecuencias emocionales del desamor, pero también aborda temas como salud mental, introspección y la búsqueda personal.

Marcelo describe este álbum como su trabajo más difícil a nivel emocional, pues habla de experiencias que van más allá de una relación fallida con la frase "a veces contamos menos de lo que deberíamos" como hilo conductor de la música.

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"Quisimos reflejar todo esto y la vulnerabilidad masculina, que nos cuesta mucho también expresarnos un poco a nosotros, pero creo que estamos rompiendo ese molde", opina.

Sobre el tabú de la sensibilidad en los hombres, el intérprete piensa que las cosas "ya están cambiando un poco", aunque matiza que "realmente es algo generacional que no es culpa de nadie" porque, considera, los latinos en sus casas "callaron ciertas cosas".

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También, sobre lo expuestos que están los hispanos en Estados Unidos, destaca que están "mostrándose como son, protestando y haciendo cosas".

"Si estamos confundiendo vulnerabilidad con debilidad por ahí no es, pero creo que sí todos estamos siendo vulnerables y expresándonos", manifiesta.

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El material resalta por la apuesta del cantante por los versos que se acompañan con guitarra, piano, sintetizadores y percusión electrónica con texturas 'lo-fi'.

En la producción están los sencillos 'Si no la vuelvo a ver', 'Lo que odias de mí', 'Letras pequeñas', 'Noches por madrid <3' y 'Líneas temporales', junto a Gus y Mazzarri.

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El venezolano, quien captó la atención de la industria al lanzar en 2024 su álbum 'Lo que escribí mientras no estabas :)' con Sony Music, un material con el que participó en la Latin Alternative Music Conference (LACM), percibe una "oportunidad" para artistas como él en medio de un panorama dominado por los sonidos urbanos.

"No creo que sea un reto. Más bien, siento que es una oportunidad, porque siento que la música latina en este momento está cambiando un poco, como que volviendo al pop de los 2000, que es como de cantautores, es un poco más alternativo", concluye. EFE

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(foto)(video)