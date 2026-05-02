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Mar Flores, invitada de lujo en el Mutua Madrid Open antes de comenzar su nueva etapa vital

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Estos últimos meses han sido un no parar para Mar Flores. Desde que publicó su libro de memorias, 'Mar en calma', el ir y venir promocionándolo por distintos medios, las firmas en diferentes puntos del país y los numerosos proyectos que ha ido encarando, además de las polémicas familiares, casi no le han dado un respiro a la modelo que ha sorteado con la mejor de sus sonrisas las críticas surgidas a su alrededor.

Parece que, con la llegada de la primavera y los últimos acontecimientos positivos en su vida, Mar se ha tomado un tiempo para ella. Y qué mejor manera que disfrutar de una jornada en el acontecimiento del momento en la capital, el Mutua Madrid Open, donde ha sido una de las invitadas de lujo que ha presenciado varios de los partidos de la recta final del torneo de tenis que este año no ha podido contar con la presencia de Carlos Alcaraz.

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Como buena amante del deporte, Mar Flores estuvo atenta a los partidos que presenció, cargó la pila dispuesta a encarar con fuerza los nuevos proyectos laborales que tiene sobre la mesa. Como ella misma confesaba recientemente, sin querer entrar en detalle, parece que se lanzará a tener su propio podcast siguiendo los pasos de Vicky Martín Berrocal o Laura Escanes.

Y además en lo personal, aunque tampoco es muy dada a hablar de los suyos, Mar está feliz y encantada con la llegada de la que será su segunda nieta, la primera niña. Alejandra Rubio y Carlo Costanzia confirmaban hace unas semanas que el bebé que esperan es una niña y ahora la duda que está en el aire es el nombre que elegirán para la pequeña, que nacerá a finales de año.

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