La naviera MSC instala un "yate" de lujo en medio de la pista del Gran Premio de Miami

Miami (EE.UU.), 2 may (EFE).- La naviera MSC Cruises trasladó el lujo de sus cruceros al asfalto con una estructura en forma de un gran yate instalado en la pista del Gran Premio de Miami 2026 con vistas a cinco curvas de esta competencia que se celebra a partir de este viernes en Estados Unidos.

Durante tres días la ciudad es sede de la quinta edición del Gran Premio de Miami de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), un circuito urbano de 19 curvas y 5,4 kilómetros construido alrededor del estadio Hard Rock Stadium de los Miami Dolphins.

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El proyecto de la naviera, que tiene una flota de 23 cruceros, recrea el concepto de "barco dentro de un barco" de MSC Yacht Club en plena pista del Autódromo Internacional de Miami, informó este viernes la compañía en un comunicado.

La estructura, de varios niveles, ofrecerá en la renovada marina de autódromo hospitalidad prémium con cabañas privadas, terrazas, zonas con sombra y espacios acuáticos.

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Elevada sobre la pista, la instalación -de unos 15 metros de altura y con 80 metros de largo y 29 de ancho-, permitirá a los asistentes observar hasta cinco curvas del circuito, una de las vistas más amplias para el público.

La experiencia incluye áreas privadas con cabañas, espacios de descanso, oferta gastronómica durante todo el día y zonas exclusivas como salas de estar y bares, además de plataformas de observación con vistas panorámicas.

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El proyecto forma parte de un acuerdo multianual entre MSC Cruises y la Fórmula 1, y representa una de las mayores apuestas de hospitalidad del evento en Miami en los últimos años, detalló la compañía en la nota de prensa.

La acción en pista comienza este viernes con un programa que incluye prácticas libres, clasificación sprint y el debut en Norteamérica de la Fórmula 2, según la organización. También destacan competiciones de apoyo como la Porsche Carrera Cup y la McLaren Trophy America. El evento marca además la primera carrera en casa del nuevo equipo Cadillac de Fórmula 1. EFE

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