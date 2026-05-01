Aficionados escoceses alquilan buses escolares ante el precio de los trenes en el Mundial

Londres, 1 may (EFE).- Un grupo de aficionados escoceses ha decidido alquilar un autobús escolar como manera de hacer frente a los elevados precios de los trenes en Estados Unidos durante la disputa de la Copa del Mundo.

Escocia debutará en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá el 14 de junio contra Haití en el Gillette Stadium de Foxborough (Massachusetts) y los trenes tendrán un precio de 80 dólares de Boston al estadio y los autobuses de 90 dólares por ese mismo trayecto.

PUBLICIDAD

Esta medida, que ha levantado críticas por suponer un considerable aumento a los precios habituales, ha llevado a un grupo de aficionados escoceses que viven a unos 80 kilómetros de Boston a decidir alquilar autobuses escolares para el día de partido y así abaratar costes.

"Pensamos que al no haber escuela, esos buses estarían aparcados sin ser utilizados. Hablamos con un par de compañías y nos respondieron con precios que nos cuadran", dijo a la cadena británica BBC Davy Hood, uno de los impulsores de la idea.

PUBLICIDAD

Esta idea les ha salido por unos 38 dólares por persona y han alquilado un total de 20 autobuses. Incluso han hablado con las autoridades locales para que la policía les escolte fuera de la ciudad.

El único problema curiosamente es el espacio interior, ya que los autobuses, al ser escolares, están diseñados para niños.

PUBLICIDAD

"El espacio para las piernas... Yo porque soy pequeño y no pasa nada, pero si mides más de 1,75 te van a doler las piernas", aseguró Hood.

El de este verano será el primer Mundial para Escocia desde 1998. Los de Steve Clarke han quedado encuadrados con Haití, Marruecos y Brasil.

PUBLICIDAD

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá se disputará del 11 de junio al 19 de julio. EFE