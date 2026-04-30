Rusia continuará su asistencia militar al gobierno de Mali a pesar de los últimos ataques

Moscú, 30 abr (EFE).- Rusia continuará prestando ayuda militar al gobierno de Mali, informó este jueves el Kremlin a pesar del expresado objetivo por parte de los tuaregs de expulsar las tropas rusas del país y el elevado número de bajas registrado entre los mercenarios rusos.

"Rusia seguirá combatiendo el extremismo, el terrorismo y otras manifestaciones negativas, incluso en Mali, y continuará brindando asistencia al gobierno actual", señaló el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

PUBLICIDAD

Peskov subrayó que la presencia de tropas rusas en Mali "responde a la necesidad manifestada por las actuales autoridades".

El sábado pasado los independentistas del norte de Mali lanzaron un ataque contra el ejército gubernamental y tomaron la estratégica ciudad de Kidal, mientras otros grupos armados, vinculados a Al Qaeda, atacaron de forma simultánea la capital, Bamako, y ciudades cercanas.

PUBLICIDAD

El Ejército de Mali, que actualmente cuenta con el apoyo de las juntas militares de Burkina Faso y Níger, fue respaldado en su victoria de 2023 sobre los secesionistas del norte por los mercenarios rusos del grupo Wagner, ahora conocido como Africa Corps.

El martes el Ministerio de Defensa ruso denunció que los rebeldes que intentaron tomar el poder en Mali fueron adiestrados por instructores europeos y ucranianos.

PUBLICIDAD

Moscú estima en "aproximadamente 12.000" el número de rebeldes, de los que más de 2.500 fueron abatidos por las fuerzas gubernamentales y los mercenarios rusos del Cuerpo Africano (Africa Corps).

Durante la semana circularon imágenes de combatientes abatidos del ejército gubernamental, mercenarios rusos y fuerzas independentistas.EFE

PUBLICIDAD