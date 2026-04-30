Putin agradece al líder checheno Kadírov su apoyo en Ucrania y le respalda en elecciones

Moscú, 30 abr (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, agradeció al controvertido líder de la república de Chechenia, Ramzán Kadírov, por su apoyo a la guerra en Ucrania y le deseó éxitos en las próximas elecciones generales de Rusia de septiembre próximo.

"Quiero agradecerle a usted, a todos los chechenos, a todos los que viven en la república, por su enorme ayuda en la operación militar especial (en Ucrania)", afirmó el mandatario ruso en una reunión sostenida con Kadírov en el Kremlin y transmitida por la televisión pública rusa en la noche del miércoles.

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Putin destacó que los chechenos "combaten valerosamente, heróicamente, y como sabemos, son unos verdaderos guerreros".

Señalo que estos "combaten por Rusia y por su pequeña amada por todos los chechenos, por Chechenia. Y lo hacen dignamente".

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"Realmente, más de 71.000 chechenos participan en la operación militar especial, y de ellos más de 20.000 son voluntarios", dijo.

Celebró que bajo la dirección de Kadírov, que maneja con mano dura esta república norcaucásica como si fuera un feudo, Chechenia "ha cambiado radicalmente en los últimos años".

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"Es un gran resultado, significativo y visible para todos los que viven en la república", sostuvo.

Por ello, expresó su confianza en que los chechenos votarán por Kadírov en las elecciones generales del 20 de septiembre de 2026.

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A su vez, el líder checheno, que no pierde ocasión de subrayar su lealtad al Kremlin, aseguró a Putin que continuará sirviéndole y no le fallará.

Por su parte, Putin abordó las recientes inundaciones que causaron estragos en esta región y prometió hacer todo lo posible para apoyar a los damnificados.

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Kadírov, conocido por sus métodos represivos y homofóbicos, encabeza esta región desde 2007, hace casi dos décadas. EFE