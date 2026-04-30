Marta Pombo explota contra Ana Brito tras su demoledor dardo a las "influencers de lifestyle"

Nueva polémica en el 'universo influencer'. La creadora de contenido, cómica y empresaria Ana Brito -que cuenta con 600.000 seguidores en su cuenta de Instagram, 'El show de Briten', donde comenta con humor e ironiza sobre la 'superficialidad' que muchas veces envuelve a las instagrammers- ha concedido una entrevista en el podcast dirigido por Nacho Gay en Vanitatis, 'Zodiac', y con la sinceridad que la caracteriza ha reconocido que "tengo una crisis con el mundo influencer de lifestyle". "¿Qué aportan? Las tengo a todas silenciadas" ha confesado, sin esconder que le aburre soberanamente ver cómo algunas de sus 'compañeras' de profesión se dedican a compartir en sus redes sociales qué ropa se ponen, cuánto deporte hacen, qué comen, o lo perfectas que son como madres.
Unas palabras que no han sentado nada bien a Marta Pombo, que dándose por aludida en las críticas de Ana Brito ha explotado con unas rotundas palabras que ha comentado en el post de Instagram de 'Vanitatis' promocionando la charla con la íntima amiga de Xuso Jones.
"Pues yo no tengo profesión como tal. Soy influencer lifestyle, hago deporte porque quiero estar fuerte, tengo tres hijas y un marido estupendo, vivo en un piso de alquiler, pude comprarme una casa en Cantabria junto con mi hermana y mis padres, de lo cual me siento muy afortunada por supuesto" ha comenzado reivindicando el tipo de contenido que comparte a diario en su perfil.
Lejos de quedarse ahí, la hermana de María Pombo ha defendido que después de "haber pasado por un divorcio y una depresión ahora te cuento mi vida más feliz que un regaliz".
"¿Por qué mi vida se supone que tiene que ser de mentira? Quién determina qué es de mentira y quién lo verifica, quién lo mide y según qué criterios??" ha preguntado, finalizando su mensaje con un demoledor dardo dirigido a Ana Brito: "Para mí, la gente que trata de infravalorar a otras personas, necesitan hacerlo para reafirmar su valor de alguna manera por pura inseguridad en algún aspecto de su vida".