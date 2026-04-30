La tasa de desempleo en Colombia descendió al 8,8 % en marzo

Bogotá, 30 abr (EFE).- La tasa de desempleo en Colombia fue del 8,8 % en marzo, 0,8 puntos porcentuales por debajo del 9,6 % del mismo período de 2025, lo que confirma la tendencia descendente de ese indicador en lo corrido de este año, mientras que el empleo informal se mantuvo por encima del 50 %, informó este jueves el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

En comparación con febrero, cundo el desempleo fue del 9,2 %, la tasa de marzo supone una disminución de 0,4 puntos porcentuales.

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En marzo de 2026, el país tenía 24,35 millones de personas ocupadas, lo que representa un aumento de 650.000 frente a los 23,70 millones del mismo periodo del año anterior, según la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), indicó la directora del DANE, Piedad Urdinola.

Por género, el desempleo se ubicó en el 7,1 % para los hombres y en el 11,0 % para las mujeres, lo que significa que la brecha es de 3,9 puntos porcentuales.

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Por ramas de actividad, los mayores aportes a la generación de empleo provinieron de la Administración pública, educación y salud, así como de las actividades financieras y de seguros y del suministro de electricidad, gas y agua.

En cambio, sectores como la agricultura y la industria manufacturera registraron caídas en el número de ocupados.

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Según el DANE, la proporción de población ocupada de manera informal en marzo fue del 55,6 %, lo que representa una disminución de 2,1 puntos porcentuales frente al mismo mes del año anterior, pero aún así más de la mitad de los ocupados en el país sigue en esa condición.

En las 13 principales ciudades y áreas metropolitanas, la tasa de desempleo fue del 9,4 %, ligeramente superior al 9,3 % registrado en marzo de 2025, una señal de estabilidad del mercado laboral urbano, según Urdinola. EFE

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