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Forbes publica su novena 'Lista de los 100 mejores médicos de España' (1)

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Forbes ha publicado, por noveno año consecutivo, su lista de los 100 mejores médicos que ejercen en España, que recoge a los profesionales más influyentes y reconocidos del panorama sanitario nacional público y privado de 26 especialidades.

- Alergología: Dra. Ana Pérez Montero, jefa del Servicio de Alergología del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid; Dr. Joaquín Sastre Domínguez, jefe del Servicio de Alergia de la Fundación Jiménez Díaz; y Dra. Carmen Vidal Pan, jefa del Servicio de Alergias del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago.

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- Angiología y Cirugía Vascular: Dr. Pablo Gallo González, quien dirige la Unidad de Angiología y Patología Vascular del madrileño Hospital Ruber Internacional.

- Cardiología: Dr. José Ángel Cabrera, jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid y de la Unidad de Cardiología del Hospital Universitario Ruber Juan Bravo y del Hospital Quirónsalud San José; Dr. José María de la Torre, jefe de la Unidad de Cardiología Intervencionista del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander; Dr. Borja Ibáñez Cabeza, director de Investigación Clínica del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) y cardiólogo intervencionista en la Fundación Jiménez Díaz; la Dra. Leticia Fernández Friera, socia fundadora de ATRIA Clinic; Dr. Carlos Macaya, jefe de la Unidad de Cardiología Intervencionista del Servicio de Cardiología del Hospital Nuestra Señora del Rosario; el Dr. Roberto Martín Reyes, jefe del Servicio de Cardiología en el Hospital Universitario La Luz; y Dr. José Luis Zamorano Gómez, jefe del Servicio del Hospital Universitario Ramón y Cajal.

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- Cirugía Cardiaca y Cardiovascular: Dr. Gonzalo Aldámiz-Echevarría del Castillo, jefe del servicio de Cirugía Cardiaca del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz y del Hospital Quirónsalud Albacete; Dr. Alberto Forteza Gil, jefe del Servicio de Cirugía Cardíaca del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid y del Hospital Universitario La Luz; Dr. José Enrique Rodríguez Hernández, jefe de la Unidad de Cirugía Cardíaca del Hospital Ruber Internacional, del Hospital Universitario Ruber Juan Bravo y del Universitario La Zarzuela; Dra. Manuela Camino López, jefa de Unidad de Trasplante Cardíaco Infantil en el centro madrileño Gregorio Marañón; y Dr. Xavier Ruyra Baliarda, uno de los mayores expertos en reparación de válvulas cardíacas, actual jefe de Servicio del Instituto del Corazón Quirónsalud Teknon y lidera el Servicio de Cirugía Cardiovascular en el Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona.

- Cirugía General y del Aparato Digestivo: Dr. Damián García-Olmo, jefe de Departamento de Cirugía General y del Aparato Digestivo, Cuello y Mama de la Fundación Jiménez Díaz; Dr. Salvador Morales Conde, y Dr. César Canales Bedoya, jefe del Servicio de Cirugía General y Digestiva del Hospital Ruber Internacional.

- Cirugía Maxilofacial: Dra. Lorena Pingarrón Martín, jefa de Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial del Hospital Universitario Rey Juan Carlos.

- Cirugía Plástica, Estética y Reparadora: Dra. Mireia Ruíz Castilla, jefa del Servicio de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética en el Hospital Quirónsalud Barcelona; Dr. Pedro Cavadas Roríguez, que ejerce en la Unidad de Microcirugía y Cirugía Reconstructiva del Hospital Vithas Valencia 9 Octubre; Dr. Pedro Tomás Gómez Cía, jefe de la Unidad de Gestión de Cirugía Plástica y Grandes Quemados del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla; Dr. José Luis Martín del Yerro Coca, jefe del servicio de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora en el Hospital Universitario Quirónsalud Madrid; Dr. Jorge Planas Ribó, director médico de la Clínica Planas; y Dra. Purificación Holguín Holgado, jefa del Servicio de Cirugía Plástica en el Hospital Universitario de Getafe.

- Cirugía Torácica: Dr. Francisco Javier Moradiellos Díez, jefe del Servicio de Cirugía Torácica del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, entre otros centros; Dr. Ignacio Muguruza Trueba, jefe del Departamento de Cirugía Torácica en los hospitales universitarios Fundación Jiménez Díaz, Rey Juan Carlos, Infanta Elena y General de Villalba; y Dr. Juan José Fibla Alfara, jefe clínico del servicio de Cirugía Torácica del Hospital Universitari Sagrat Cor de Barcelona.

- Dermatología: Dr. Ricardo Ruiz Rodríguez, de Clínica Dermatológica Internacional y director de la Unidad de Dermatología Médico-Quirúrgica, Estética y Capilar del Hospital Ruber Internacional; Dr. Daniel Candelas Prieto, director médico de la Clínica Dermatológica Dr. Candelas; Dr. Eduardo López Bran, jefe del Servicio de Dermatología y director del Instituto de Enfermedades y Cirugía de la Piel del Hospital Clínico San Carlos de Madrid; Dr. Pedro Jaén Olasolo, jefe del Servicio de Dermatología del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid; y Dr. José Luis Ramírez Bellver, codirector de la Unidad de Láser y cicatrices de IMR y director de la Fundación Borra tus Cicatrices.

- Diagnóstico por la Imagen: Dr. Juan Álvarez-Linera Prado, jefe del Servicio de Radiología del Hospital Ruber Internacional; Dr. Fernando Ybáñez Carrillo, jefe de departamento de Diagnóstico por Imagen de centros como el Rey Juan Carlos de Móstoles o Infanta Elena de Valdemoro; y Dr. Vicente Martínez de Vega Fernández, jefe de Servicio de Diagnóstico por Imagen del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid.

- Endocrinología y Nutrición: Dra. Pilar García Durruti, del Hospital HM Montepríncipe; Dr. Esteban Jódar Gimeno, jefe del servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, además de estar en el Hospital Universitario Ruber Juan Bravo y Hospital Quirónsalud San José; y Dra. Susana Monereo, jefa del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Gregorio Marañón, además de formar parte del Hospital Ruber Internacional.

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