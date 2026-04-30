Forbes publica su novena 'Lista de los 100 mejores médicos de España' (1)

Forbes ha publicado, por noveno año consecutivo, su lista de los 100 mejores médicos que ejercen en España, que recoge a los profesionales más influyentes y reconocidos del panorama sanitario nacional público y privado de 26 especialidades.

- Alergología: Dra. Ana Pérez Montero, jefa del Servicio de Alergología del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid; Dr. Joaquín Sastre Domínguez, jefe del Servicio de Alergia de la Fundación Jiménez Díaz; y Dra. Carmen Vidal Pan, jefa del Servicio de Alergias del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago.

PUBLICIDAD

- Angiología y Cirugía Vascular: Dr. Pablo Gallo González, quien dirige la Unidad de Angiología y Patología Vascular del madrileño Hospital Ruber Internacional.

- Cardiología: Dr. José Ángel Cabrera, jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid y de la Unidad de Cardiología del Hospital Universitario Ruber Juan Bravo y del Hospital Quirónsalud San José; Dr. José María de la Torre, jefe de la Unidad de Cardiología Intervencionista del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander; Dr. Borja Ibáñez Cabeza, director de Investigación Clínica del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) y cardiólogo intervencionista en la Fundación Jiménez Díaz; la Dra. Leticia Fernández Friera, socia fundadora de ATRIA Clinic; Dr. Carlos Macaya, jefe de la Unidad de Cardiología Intervencionista del Servicio de Cardiología del Hospital Nuestra Señora del Rosario; el Dr. Roberto Martín Reyes, jefe del Servicio de Cardiología en el Hospital Universitario La Luz; y Dr. José Luis Zamorano Gómez, jefe del Servicio del Hospital Universitario Ramón y Cajal.

PUBLICIDAD

- Cirugía Cardiaca y Cardiovascular: Dr. Gonzalo Aldámiz-Echevarría del Castillo, jefe del servicio de Cirugía Cardiaca del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz y del Hospital Quirónsalud Albacete; Dr. Alberto Forteza Gil, jefe del Servicio de Cirugía Cardíaca del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid y del Hospital Universitario La Luz; Dr. José Enrique Rodríguez Hernández, jefe de la Unidad de Cirugía Cardíaca del Hospital Ruber Internacional, del Hospital Universitario Ruber Juan Bravo y del Universitario La Zarzuela; Dra. Manuela Camino López, jefa de Unidad de Trasplante Cardíaco Infantil en el centro madrileño Gregorio Marañón; y Dr. Xavier Ruyra Baliarda, uno de los mayores expertos en reparación de válvulas cardíacas, actual jefe de Servicio del Instituto del Corazón Quirónsalud Teknon y lidera el Servicio de Cirugía Cardiovascular en el Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona.

- Cirugía General y del Aparato Digestivo: Dr. Damián García-Olmo, jefe de Departamento de Cirugía General y del Aparato Digestivo, Cuello y Mama de la Fundación Jiménez Díaz; Dr. Salvador Morales Conde, y Dr. César Canales Bedoya, jefe del Servicio de Cirugía General y Digestiva del Hospital Ruber Internacional.

PUBLICIDAD

- Cirugía Maxilofacial: Dra. Lorena Pingarrón Martín, jefa de Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial del Hospital Universitario Rey Juan Carlos.

- Cirugía Plástica, Estética y Reparadora: Dra. Mireia Ruíz Castilla, jefa del Servicio de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética en el Hospital Quirónsalud Barcelona; Dr. Pedro Cavadas Roríguez, que ejerce en la Unidad de Microcirugía y Cirugía Reconstructiva del Hospital Vithas Valencia 9 Octubre; Dr. Pedro Tomás Gómez Cía, jefe de la Unidad de Gestión de Cirugía Plástica y Grandes Quemados del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla; Dr. José Luis Martín del Yerro Coca, jefe del servicio de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora en el Hospital Universitario Quirónsalud Madrid; Dr. Jorge Planas Ribó, director médico de la Clínica Planas; y Dra. Purificación Holguín Holgado, jefa del Servicio de Cirugía Plástica en el Hospital Universitario de Getafe.

PUBLICIDAD

- Cirugía Torácica: Dr. Francisco Javier Moradiellos Díez, jefe del Servicio de Cirugía Torácica del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, entre otros centros; Dr. Ignacio Muguruza Trueba, jefe del Departamento de Cirugía Torácica en los hospitales universitarios Fundación Jiménez Díaz, Rey Juan Carlos, Infanta Elena y General de Villalba; y Dr. Juan José Fibla Alfara, jefe clínico del servicio de Cirugía Torácica del Hospital Universitari Sagrat Cor de Barcelona.

- Dermatología: Dr. Ricardo Ruiz Rodríguez, de Clínica Dermatológica Internacional y director de la Unidad de Dermatología Médico-Quirúrgica, Estética y Capilar del Hospital Ruber Internacional; Dr. Daniel Candelas Prieto, director médico de la Clínica Dermatológica Dr. Candelas; Dr. Eduardo López Bran, jefe del Servicio de Dermatología y director del Instituto de Enfermedades y Cirugía de la Piel del Hospital Clínico San Carlos de Madrid; Dr. Pedro Jaén Olasolo, jefe del Servicio de Dermatología del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid; y Dr. José Luis Ramírez Bellver, codirector de la Unidad de Láser y cicatrices de IMR y director de la Fundación Borra tus Cicatrices.

PUBLICIDAD

- Diagnóstico por la Imagen: Dr. Juan Álvarez-Linera Prado, jefe del Servicio de Radiología del Hospital Ruber Internacional; Dr. Fernando Ybáñez Carrillo, jefe de departamento de Diagnóstico por Imagen de centros como el Rey Juan Carlos de Móstoles o Infanta Elena de Valdemoro; y Dr. Vicente Martínez de Vega Fernández, jefe de Servicio de Diagnóstico por Imagen del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid.

- Endocrinología y Nutrición: Dra. Pilar García Durruti, del Hospital HM Montepríncipe; Dr. Esteban Jódar Gimeno, jefe del servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, además de estar en el Hospital Universitario Ruber Juan Bravo y Hospital Quirónsalud San José; y Dra. Susana Monereo, jefa del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Gregorio Marañón, además de formar parte del Hospital Ruber Internacional.

PUBLICIDAD