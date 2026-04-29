Von der Leyen compara la censura en Rusia con un "Telón de Acero digital" y avisa: "Los muros acaban cayendo"

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha comparado las restricciones de Rusia a Internet y a la libre comunicación de sus ciudadanos con un "Telón de Acero digital" y ha advertido de que pese a los esfuerzos de Moscú de tratar de ocultar que las sanciones de la UE le están afectando, la historia enseña que "todos los muros acaban cayendo".

Así lo ha asegurado durante un discurso en el pleno del Parlamento Europeo que se celebra este miércoles en Estrasburgo (Francia), en el que ha vuelto a celebrar que la semana pasada los Veintisiete acordaran --tras dos meses de bloqueo de Hungría-- la aprobación del préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania y el vigésimo paquete de sanciones contra Rusia.

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"En primavera dijimos que entregaríamos el préstamo de 90.000 millones de euros, de una forma u otra. Ahora hemos cumplido esa promesa", se ha congratulado la jefa del Ejecutivo comunitario, que ha añadido que "mientras Rusia redobla su agresión, Europa redobla su apoyo a Ucrania" y al "valiente pueblo ucraniano y a sus Fuerzas Armadas".

En este punto, ha defendido que las sanciones de la UE "sí están teniendo un efecto contundente en la economía rusa", con una inflación al alza y "unos tipos de interés disparados". Según su visión, las consecuencias "de la guerra elegida por Rusia" se están pagando del bolsillo de la gente de su país.

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"Tanto es así que el Kremlin responde como suele hacerlo, restringiendo Internet y la libre comunicación. Tanto es así que los rusos sienten que viven de nuevo tras un Telón de Acero, un Telón de Acero digital", ha proseguido en su explicación.

Así las cosas, Von der Leyen ha advertido de que "si la historia nos enseña algo" es que "todos los muros acaban cayendo", augurando que los esfuerzos de Moscú por ocultar a su población las consecuencias de la invasión de Ucrania acabarán siendo en vano.

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