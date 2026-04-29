Un detenido por atacar a una monja en Jerusalén

Jerusalén, 29 abr (EFE).- La Policía israelí detuvo a un hombre por agredir a una monja en la tarde de este martes en la zona de la Tumba de David en Jerusalén, al que se le acusa de un delito de "agresión racista".

Según informó este cuerpo en un comunicado difundido este miércoles, acompañado de una foto de la religiosa con un golpe en la cabeza, el hombre fue detenido tras recabar pruebas en el lugar y usar tecnología, que no detalla.

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El hombre, de 36 años y del que la policía no dio más información, fue puesto en custodia policial para ser interrogado bajo sospecha de "agresión racista".

Este miércoles pasará ante un juzgado de Jerusalén, ante el cual la policía pedirá una prórroga de su detención, indica la nota.

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"La Policía de Israel considera muy grave cualquier manifestación de violencia, especialmente si está motivada por el racismo, dirigida contra figuras religiosas", añade.

El número de incidentes de acoso contra población cristiana en Israel, desde escupitajos hasta violencia física o vandalización de símbolos religiosos, aumentó un 63 % durante 2025, según un informe publicado el pasado mes por dos entidades israelíes que trabajan por la convivencia entre judíos y cristianos.

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El 60 % de los incidentes registrados fueron escupitajos contra cristianos; el 18 %, insultos, gritos o amenazas; el 12 %, daños a símbolos religiosos cristianos; un 5 % de episodios de violencia física; un 3 % profanación de lugares santos cristianos; y un 2 % de acoso en internet. EFE