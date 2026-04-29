Ucrania ataca con drones dos refinerías en la región de los Urales

Moscú, 29 abr (EFE).- Ucrania atacó durante esta noche con drones dos refinerías en las regiones rusas de Perm y Oremburgo (Urales), según informaron medios independientes rusos.

"Hoy una de las instalaciones industriales del distrito municipal fue atacada por un dron enemigo", informó en Telegram el gobernador de Perm, Dmitri Manojin, sin especificar el objetivo.

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Señaló que los empleados fueron evacuados sin que hubiera víctimas.

"En la instalación se desató un incendio. En el lugar de los hechos operan los servicios de bomberos y emergencias", añadió.

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Por su parte, el canal de Telegram Astra, indicó que el objetivo del ataque fue la refinería local, mientras el canal ucraniano Exilenova+ puntualizó que se trató de una instalación perteneciente a la petrolera rusa Transneft.

Además, los drones ucranianos también atacaron Oremburgo, según informó el gobernador local, Yevgueni Solntsev, que reconoció daños en varias empresas industriales pero se abstuvo de dar detalles.

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Astra, a su vez, puntualizó que la instalación atacada fue la refinería Orsknefteorgsintez de la ciudad de Orsk.

Según el Ministerio de Defensa de Rusia, las defensas antiaéreas derribaron durante el transcurso de la noche 98 drones ucranianos de ala fija sobre ocho regiones del país.

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El presidente ruso, Vladímir Putin, acusó a Ucrania de intensificar los ataques contra infraestructuras civiles y, como ejemplo, puso la refinería de Tuapsé (mar Negro), golpeada por drones en tres ocasiones en las últimas semanas.

Dichos ataques han provocado lo que Putin y los ecologistas han calificado de "catástrofe ecológica" al producirse el vertido de crudo en el mar.EFE

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