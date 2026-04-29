Uber incorpora reservas de hotel en su aplicación para Estados Unidos tras aliarse con Expedia

Uber Technologies ha anunciado la incorporación de reservas de hotel en su aplicación fruto de una asociación con Expedia Group, comenzando por Estados Unidos, mientras que se prevé su extensión a más países, según un comunicado.

Como ventaja, los miembros de Uber One recibirán un 10% de reembolso en créditos Uber One en todas sus reservas de hotel, además de ahorrar al menos un 20% en una lista actualizada de más de 10.000 hoteles a nivel mundial

PUBLICIDAD

Asimismo, tras un programa piloto inicial, los viajes de Uber se integrarán directamente en la aplicación de Expedia a partir del próximo mes de junio.

"Viajar debería ser sencillo, y esta alianza nos acerca un paso más a ofrecer una experiencia de viaje impecable", ha destacado la consejera delegada de Expedia, Ariane Gorin.

PUBLICIDAD

Este anuncio se enmarca dentro de la celebración del evento anual de productos GO-GET, en el que Uber también presentó nuevas herramientas y actualizaciones, como es el caso del modo viaje, una nueva experiencia que ofrece a los viajeros recomendaciones personalizadas sobre lugares favoritos locales, destinos turísticos populares, reservas en OpenTable o el servicio de habitaciones de Uber entregado directamente en la puerta del hotel.

También destaca la nueva función "compra por mí", donde los usuarios pueden solicitar artículos de cualquier tienda, incluso de aquellas que no aparecen en la 'app', además de permitir reservas por voz con IA gracias a un asistente conversacional.

PUBLICIDAD

A eso se añade, por último, el rediseño de la barra "¿Adónde?", para que todas las búsquedas muestren resultados de lugares, comida y artículos en toda la plataforma de Uber.