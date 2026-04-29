El tenista kazajo Alexander Bublik jugará el torneo de Mallorca

El tenista kazajo Alexander Bublik participarán en el Vanda Pharmaceuticals Mallorca Championships, torneo ATP 250 que se disputará del 20 al 27 de junio en el Mallorca Country Club y sobre hierba, reforzando un cartel ya destacado para la edición de esta temporada, según confirmaron este miércoles los organizadores.

Bublik, actual número 11 del ranking mundial, figuraba ya en la lista de inscritos de la edición de 2023, pero se vio obligado a causar baja a última hora tras un exigente recorrido competitivo que culminó con la conquista del título ATP en Halle apenas unos días antes. Tres años después, y plenamente comprometido con la temporada de hierba, el jugador de 28 años se prepara para debutar competitivamente en la isla.

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"Tenía muchas ganas de jugar por fin en Mallorca. En 2023 pude conocer el torneo y ver las pistas, y eso me dejó con muchas ganas de volver. Ahora estoy realmente ilusionado con esta oportunidad", afirmó el kazajo en declaraciones facilitadas por la organización.