Detienen a cuatro personas con 60 kilos de cocaína ocultos en un camión en oeste de México

Ciudad de México, 29 abr (EFE).- Agentes de las fuerzas de seguridad mexicanas detuvieron este miércoles a cuatro personas con 60 kilos de cocaína ocultos en la caja refrigerada de un tractocamión en el estado de Colima (occidente), informó el Gabinete de Seguridad.

La dependencia federal detalló, en un comunicado, que los agentes se encontraban realizando un operativo en la carretera Playa Azul – Manzanillo, donde se encontraron con un tractocamión acoplado a una caja refrigerada, vehículo que inspeccionaron junto a un perro de la Secretaría de la Defensa Nacional.

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"Como resultado se detectaron sustancias ilícitas en el panel lateral derecho de la caja refrigerada, donde se localizaron 65 paquetes con cocaína, con un peso aproximado de un kilogramo cada uno", precisó el Gabinete de Seguridad.

En el operativo participaron efectivos de la Marina mexicana, así como de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Defensa, Guardia Nacional y de la Fiscalía General de la República (FGR).

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Las cuatro personas fueron puestos a disposición de un agente de la FGR, quien determinará su situación jurídica e iniciará una investigación por estos hechos.

Las autoridades mexicanas reivindicaron este operativo como un ejemplo de su "compromiso de trabajar de manera coordinada para combatir el tráfico de drogas y fortalecer el Estado de derecho en beneficio de la ciudadanía".

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Colima, en el occidente del país, es uno de los puntos claves para las rutas del narcotráfico en México por su ubicación estratégica en el Pacífico. EFE