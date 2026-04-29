Carmen Lomana, rotunda tras el polémico arranque de gira de Isabel Pantoja: "Muy mal, el público no perdona esas cosas"

Siempre impecable, Carmen Lomana ha vuelto a dar una lección de estilo reinterpretando a la perfección el dresscode de una de las películas más esperadas de la temporada en el estreno de 'El Diablo viste de Prada 2' este martes en el madrileño Cine Callao.

Como no podía ser de otra manera, la socialité ha lucido un elegantísimo vestido negro de Prada en color negro, de largo midi, hombros descubiertos, silueta estructurada y falda de vuelo con detalles joya estratégicamente colocados en el escote barco, y a su paso por el photocall no ha dudado en bromear con la prensa: "El Diablo viste de Prada. ¿De qué voy a vestir yo? Pues de Prada". "Tengo muchísimos Prada, no los he contado, pero es una de mis firmas favoritas de hace muchos años, siempre" ha reconocido, asegurando que a pesar de su guiño a la película protagonizada por Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt, "yo creo que soy muy buena. Un poco diabla a veces, pero lo justo".

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Y también sincera, como ha demostrado cuando le hemos preguntado por el polémico arranque de gira de Isabel Pantoja en Perú, marcado por los problemas de sonido -ya que tuvo que parar el concierto hasta en 8 ocasiones para dar indicaciones a los músicos- y en el que ha sido muy comentado tanto su maquillaje (algo exagerado para muchos), como el hecho de que no se cambiase de vestido durante toda su actuación.

"No lo he visto. Sé que estaba en Lima, ¿no? Que luego iba a Chile. Pues como no lo he visto, no puedo opinar. Sé que ha tenido también un problema porque no había ensayado mucho con la orquesta. Y entonces no le cogían el tono y ha debido de estar un poco tensa" ha comentado, apuntando que le ha sorprendido que haya lucido un solo look en su vuelta a los escenarios: "Bueno, ella cambiaba de más. Es una de las mujeres que se vestía muy bien en escena. Se mueve y se viste muy bien".

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Y, sin pelos en la lengua, ha asegurado que le parece "muy mal, muy mal. Porque los fans agradecen mucho ver a Pantoja en todo su esplendor. Es que a veces piensan que salen a Latinoamérica y que bueno... Y resulta que hay un público extraordinario que entiende muchísimo y que no perdona esas cosas".

Sin embargo, ha evitado dar su opinión sobre la reconciliación con su hijo Kiko Rivera y el amor del que ahora presumen públicamente con la tonadillera tanto el dj como su novia, Lola García, confesando que "es una familia que me produce dolor de cabeza. Porque es que es tal lío y tal manera de ponerse verde, luego quererse, que no quiero hablar...". "¿La novia y la suegra? A ver cuánto dura..." ha añadido escéptica, convencida de que este derroche de armonía no durará demasiado.

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Hablando de que 'el diablo viste de Prada' y dejando atrás la polémica mediática que han protagonizado en los últimos tiempos, Carmen ha asegurado que en el momento menos pensado nos sorprenderá luciendo un diseño de Ágatha Ruiz de la Prada "porque tengo muchas cosas suyas y me he vestido mucho de Ágatha, así que cualquier día sí", aunque ha apuntado tajante que no desfilaría para ella "porque yo ya solo desfilo para Domínnico", como ha hecho en la reciente pasarela 080 de Barcelona junto a la rapera Metrika.

Por último, la socialité ha aplaudido la decisión de la Princesa Leonor de estudiar el grado de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid.

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