Apple prepara la llegada de funciones de edición de fotos con IA avanzadas en iOS 27

Apple está preparando un rediseño de las herramientas de edición de fotografía con el apoyo de la inteligencia artificial (IA) que llegará con la nueva iteración de sus sistemas operación, como iOS 27.

La compañía tecnológica pretende situarse a la altura de sus rivales con las herramientas de edición de fotografía que ofrece en iPhone, iPad y Mac, y para ello está trabajando en un conjunto de nuevas funciones que estarán impulsadas por IA.

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Estas funciones estarán disponibles en un nuevo menú dedicado en Apple Intelligence, el sistema de IA propio de Apple, al que se podrá acceder desde la interfaz de edición y que se espera que incluya opciones como 'Extender', 'Mejorar' y 'Reencuadrar', de acuerdo con el periodista de Bloomberg, Mark Gurman.

Estas funciones de edición avanzadas ya están presentes en otros dispositivos con sistema operativo Android, por lo que Apple podría acortar distancias con sus rivales, que han sabido aprovechar mejor la ola de la IA generativa.

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Sin embargo, según el medio citado, en las pruebas internas las funciones 'Extender' y 'Reencuardar' no han demostrado ser del todo fiables, ofreciendo resultados poco precisos. Esto podría aplcar su llegada, aunque se espera que las nuevas funciones de edición estén disponibles con iOS 27, iPadOS 27 y macOS 27.