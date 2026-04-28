Zelenski reprocha a Israel que permita el comercio con "grano robado por Rusia"

Kiev, 28 abr (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo este martes en X que permitir la compra de "grano robado por Rusia" de zonas ocupadas de Ucrania contraviene las leyes de Israel y aseguró que su Gobierno ha “tomado todas las medidas necesarias a través de canales diplomáticos para evitar este tipo de incidentes”.

Zelenski realizó estas declaraciones después de que su ministro de Exteriores, Andrí Sibiga, denunciara este lunes que Israel ha permitido la entrada en el puerto de Haifa por segunda vez en unas semanas a un barco que transportaba grano de territorio ucraniano ocupado por Rusia, pese a las reclamaciones de Kiev para que las autoridades israelíes lo impidieran.

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El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, respondió a Sibiga recriminándole no haber aportado pruebas sobre el origen de la carga de los barcos. “Ustedes ni siquiera presentaron una solicitud de asistencia legal antes de ir a los medios y las redes sociales”, escribió también en X Saar, que se comprometió a investigar los hechos y dijo que “todas las autoridades israelíes actuarán en consonancia con la ley”.

Zelenski afirmó en su mensaje publicado tras la respuesta de Saar a Sibiga que “otro barco” con grano de los territorios ocupados de Ucrania “se está preparando para descargar” en un puerto israelí.

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“No es posible que las autoridades israelíes desconozcan qué barcos llegan a los puertos de su país y qué carga transportan”, escribió Zelenski y agregó que ha ordenado a su Ministerio de Exteriores que informe “a todos los socios” de Ucrania sobre estos incidentes.

Zelenski adelantó asimismo que prepara sanciones tanto contra quienes transportan grano de los territorios ocupados de Ucrania como contra aquellos “individuos y entidades legales” que se benefician de estas operaciones comerciales.

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El presidente ucraniano añadió que buscará que sus socios europeos dicten sus propias sanciones contra estas mismas personas y entidades.

“Esperamos que las autoridades israelíes respeten a Ucrania y se abstengan de (llevar a cabo) acciones que socaven nuestras relaciones bilaterales”, cerró Zelenski su mensaje.

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El presidente ucraniano dijo recientemente en varias entrevistas que lleva dos años sin hablar con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Zelenski no ha viajado a Israel en sus giras por Oriente Medio y el Golfo de las últimas semanas, en las que sí ha visitado las monarquías del Golfo, Jordania y Siria.

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Fuentes del Gobierno israelí explicaron el motivo de que Zelenski no viajara también a Israel con la supuesta incapacidad de Kiev de “llevar a un diálogo discreto” sin “exigencias públicas”.

Ucrania ha ofrecido a Israel el mismo acceso a su experiencia y sus tecnologías para derribar drones iraníes que sí han aceptado numerosos países árabes de Oriente Medio. Israel no ha respondido por el momento a esas ofertas.

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