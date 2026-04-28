Zelenski pide medidas a Israel por su inacción con los buques rusos con grano presuntamente robado

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha elevado este martes el tono ante la inacción de Israel con buques rusos que atracan y descargan en puertos israelíes cargamento agrario presuntamente robado de territorios ucranianos, incidiendo en que las autoridades israelíes "no pueden desconocer qué barcos llegan a los puertos del país ni qué carga transportan".

"En cualquier país normal, la compra de bienes robados conlleva responsabilidad legal. Esto se aplica, en particular, al grano robado por Rusia", ha afirmado el mandatario ucraniano en un mensaje en redes en que el que denuncia que otro buque ruso cargado con grano "ha llegado a un puerto en Israel y se prepara para descargar".

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Así ha incidido en que este "no puede ser un negocio legítimo" y ha pedido medidas a las autoridades de Israel. "Las autoridades israelíes no pueden desconocer qué barcos llegan a los puertos del país ni qué carga transportan", ha afirmado, asegurando que el comercio de grano incautado "viola incluso las propias leyes del Estado de Israel".

Zelenski ha asegurado que ha tomado "todas las medidas necesarias a través de canales diplomáticos para prevenir este tipo de incidentes", pero lamenta que siguen sin ser detenidos este tipo de navíos. "He ordenado al Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania para que informe a todos los socios sobre la situación", ha explicado.

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De esta forma, ha defendido la "cooperación y el respeto mutuo" de cada país, señalando su mensaje de que las autoridades israelíes "respeten a Ucrania y se abstengan de acciones que socaven las relaciones bilaterales".

Este mensaje llega después de la escalada retórica protagonizada por el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, ante las peticiones reiteradas de su homólogo ucraniano, Andri Sibiga, para que Israel tomara medidas ante la llegada de buques rusos, acusados de extraer grano ucraniano, en puertos israelíes.

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"Resulta difícil comprender la falta de una respuesta adecuada por parte de Israel a la solicitud legítima de Ucrania en relación con el buque anterior que entregó mercancías robadas en Haifa. Ahora que otro buque de este tipo ha llegado a Haifa, advertimos una vez más a Israel de que no acepte el grano robado y no perjudique nuestras relaciones", señaló el titular de Exteriores ucranianos.

Una denuncia a la que respondió Saar insistiendo en que Kiev "no ha aportado pruebas que respalden" las acusaciones contra los buques rusos y "ni siquiera presentó una solicitud de asistencia jurídica", afeando que recurriera a los medios de comunicación y a las redes sociales antes de tratar el tema de forma bilateral.

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En este contexto, el presidente ucraniano ha afirmado que Kiev prepara un paquete de sanciones para castigar a quienes transportan el grano extraído de Ucrania y "a las personas físicas y jurídicas que intentan beneficiarse de estos planes delictivos", en un paso que coordinará con sus socios europeos.

UCRANIA CONVOCA AL EMBAJADOR DE ISRAEL

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En paralelo, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania ha convocado este martes al embajador israelí en Kiev para entregarle una nota de protesta por el choque diplomático a cuenta de la situación en los puertos de Israel.

Ucrania ha denunciado la "continua llegada a Israel de productos agrícolas exportados ilegalmente por Rusia desde los territorios de Ucrania temporalmente ocupados" y ante el representante de israelí ha incidido en el origen ucraniano.

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"Los métodos para su ocultación, en particular el transbordo 'de barco a barco' en el mar Negro, son bien conocidos, especialmente por las autoridades israelíes competentes", ha indicado, lamentado que a pesar de ello "los cargamentos en cuestión siguen llegando a puertos israelíes y entrando en circulación comercial".

Así las cosas ha expresado de manera formal la demanda a Israel para que no ignore los llamamientos oficiales de Ucrania y las solicitudes de asistencia jurídica internacional.

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"El Ministerio de Asuntos Exteriores no considera estos casos como incidentes aislados, sino como una práctica sistemática que evidencia la facilitación deliberada de actividades económicas ilegales relacionadas con la ocupación temporal de territorios ucranianos, así como la elusión de sanciones", ha recalcado el portavoz ucraniano, Georgi Tiji, que ha incidido en que esto no se limita a Israel ya que Ucrania "reacciona y contrarresta sistemáticamente estas actividades de Rusia en todo el mundo".

Kiev ha criticado la "inaceptable contradicción" que supone que mientras Ucrania apoya la seguridad de Israel y "toma decisiones para contrarrestar las amenazas terroristas", por su parte las autoridades israelíes permitan la importación de grano ucraniano supuestamente robado.

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"Ucrania exige que la parte israelí tome medidas de inmediato para detener la importación de grano robado e impedir su descarga en los puertos israelíes", ha reclamado Tiji.

Ya en rueda de presa , Tiji ha señalado directamente a países como Argelia, Egipto y Turquía de comerciar con Rusia estos cargamentos y ha advertido de que no lo dejarán pasar por alto. "Vamos a reaccionar, independientemente de la ubicación geográfica, no solo con respecto a Israel (...) Esto no quedará impune", ha dicho.

En ese sentido, ha adelantado que tomarán medidas legales una vez los tribunales y otras instancias ucranianas se pronuncien. "No solo en lo que respecta a las empresas israelíes, sino también a cualquiera que participe en este comercio ilegal" y "ayude al agresor a financias sus acciones militares", ha subrayado.