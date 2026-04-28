Una guía visual en atopia para niños con TEA, ganadora de la beca 'En la Piel de la Enfermera' impulsada por el CGE

La guía visual que une los cuidados dermatológicos con la integración sensorial de menores con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y dermatitis atópica, llamada 'Dermo-Sentidos' y realizada por la enfermera Silvia Domínguez, se ha llevado el primer premio de la quinta edición de la beca 'En la Piel de la Enfermera', impulsado por el Consejo General de Enfermería (CGE).

La enfermera de la Unidad de Pediatría y Neonatología el Hospital Universitario El Bierzo (León), de esta forma, ha ganado 6.000 euros por su proyecto de educación terapéutica en atopia para familias con niños con un diagnóstico dual de Trastorno del Espectro Autista (TEA) y dermatitis atópica moderada a grave. Esta iniciativa "une los cuidados dermatológicos con la integración sensorial de estos menores" creando una guía visual enfocada en niños de entre 3 y 12 años, pero dirigida especialmente a empoderar a sus familias.

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Estos premios, que cuentan con la colaboración de CeraVe, buscan "promover la formación y el liderazgo enfermero" en el ámbito de los cuidados dermatológicos. La beca pone el foco en los trabajos orientados a la mejora de la calidad de vida de las personas a través de la piel, sean pacientes o población general sin patología previa, mediante acciones dirigidas al cuidado, a la prevención o la investigación.

La profesora de la Escuela Universitaria de Enfermería de Ávila, Universidad de Salamanca, Marta González Fernández Conde, ha recibido 1.000 euros para poner en marcha su ensayo clínico dirigido a prevenir la madarosis y milfosis de pacientes con cáncer de mama.

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Este proyecto no solo mide la pérdida de vello, sino que estudia si la crioterapia local puede prevenir alopecia en cejas y pestañas, una de las consecuencias a las que se enfrentan las pacientes oncológicas ante el tratamiento que deja consecuencias físicas y psicológicas importantes que van desde el riesgo de infecciones oculares hasta el aislamiento social, la ansiedad o el deterioro de la autoestima.

Por último, el enfermero suplente del Centro de Salud el Espinillo (Madrid), Álvaro Collado Mogío, ha resultado el tercer ganador de la beca con 500 euros con su proyecto 'Piel en Juego'. Esta iniciativa de salud digital está diseñada para prevenir infecciones por daños solares y hongos en el deporte.

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El trabajo integra la prevención en la rutina diaria mediante tecnología móvil y ayuda a los jugadores de fútbol a detectar síntomas precozmente y a usar fotoprotección de forma efectiva.

El presidente del CGE, Florentino Pérez Raya, ha declarado que estos proyectos "encajan a la perfección" con los objetivos planteados en esta iniciativa, ya que promueven el liderazgo de la profesión en el ámbito de los cuidados de la piel, pero además mejoran la calidad de vida de las personas mediante proyectos dirigidos a la prevención mediante iniciativas que incluyen la tecnología y la investigación enfermera.

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"En nuestra sociedad prima el desconocimiento y la despreocupación en el cuidado de la piel, un aspecto imprescindible si queremos evitar problemas o enfermedades futuras. Es importante también poner el foco en el cuidado de la salud mental de nuestros pacientes, pues muchas patologías dermatológicas tienen consecuencias graves en lo psicológico y emocional. Esta alianza con CeraVe nos permite comprobar, una vez más, el enorme potencial que tienen nuestras enfermeras en los cuidados dermatológicos", ha añadido.

El primer premio de la beca precisamente se centra en transformar rutinas para lograr que pasen de ser una experiencia traumática en un momento de calma y de vínculo familiar. Por su parte, el segundo proyecto premiado permite cuantificar la incidencia y gravedad de la pérdida de cejas y pestañas en pacientes diagnosticadas de cáncer de mama que inician el tratamiento con esquemas de antraciclinas y taxanos.

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El tercer premio, por su lado, incorpora la implementación de una intervención mHealth liderada por enfermería para prevenir la dermatomicosis y el daño actínico en el fútbol federado con el objetivo de escalarlo a cualquier deportista que practique actividad física al aire libre.

Los tres proyectos premiados destacan "el papel de liderazgo clave" de las enfermeras como educadoras y gestoras de cuidados en poblaciones vulnerables donde existe un vacío asistencial.

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Por último, la medical director de L'Oreal Dermatological Beauty, Isabel Castillejo, ha destacado que contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas a través del cuidado de la piel y en las diferentes condiciones de la piel es uno de los compromisos de CeraVe.