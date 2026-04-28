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Shakira lamenta la muerte de un trabajador en el montaje de su concierto en Río de Janeiro

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Redacción Internacional, 28 abr (EFE).- Shakira lamenta la muerte de un trabajador de una empresa encargada del montaje del escenario del megaconcierto que ofrecerá este sábado en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, y que murió este domingo en un accidente laboral: "Mi corazón está con su familia y sus seres queridos".

"Estoy profundamente entristecida por la familia, los amigos y los compañeros de Gabriel de Jesus Firmino, un trabajador local que perdió la vida ayer en el lugar. Mi corazón está con su familia y sus seres queridos", ha señalado la cantante en un comunicado difundido por su equipo.

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La víctima, un técnico de seguridad de 28 años, falleció por el impacto de "una estructura del montaje del escenario que se desplomó", según señaló la Policía Militar de Río ayer en una nota.

De acuerdo con el testimonio de otros empleados citados por el Cuerpo de Bomberos, el joven "sufrió el aplastamiento de las extremidades inferiores en un sistema de elevación".

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Cuando llegaron los equipos de rescate, la víctima ya había sido retirada del lugar del accidente por sus compañeros. Recibió primeros auxilios in situ y rápidamente fue conducida a un hospital, pero no resistió las heridas y falleció.

La Policía Civil de Río ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del siniestro.

Río de Janeiro se prepara ya para la llegada de la cantante colombiana, una de las máximas representantes de la música latina, donde se espera que se concentren alrededor de dos millones de personas para ver el contacto.

El megaconcierto, que será gratuito, repetirá el modelo de los espectáculos que ofrecieron Lady Gaga y Madonna en 2025 y 2024, respectivamente, a los cuales asistieron más de un millón y medio de personas, de acuerdo con las autoridades locales.

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