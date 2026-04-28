Muere un niño palestino de nueve años en un bombardeo de Israel contra el sur de la Franja de Gaza

El Ejército de Israel ha matado este martes a un niño palestino de nueve años en un bombardeo ejecutado contra Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego en vigor en el enclave desde octubre de 2025 a raíz del acuerdo entre las autoridades israelíes y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para aplicar la propuesta de Estados Unidos.

El niño, identificado como Abdelafi al Najar, ha fallecido tras un ataque contra una zona situada en el este de la ciudad, según ha recogido la agencia palestina de noticias WAFA, sin que el Ejército israelí se haya pronunciado por ahora sobre el incidente.

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El Ministerio de Sanidad de Gaza, controlado por Hamás, ha elevado este mismo martes a 818 los muertos y a 2.301 los heridos por los ataques perpetrados por Israel contra el enclave desde el 10 de octubre, fecha de entrada en vigor del citado alto el fuego.

Asimismo, ha manifestado que desde entonces se han recuperado 762 cadáveres de las zonas de las que se retiraron las tropas israelíes, desplegadas ahora en la conocida como 'línea amarilla', que supone más de la mitad del territorio del enclave.

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La cartera ha apuntado además que desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial-- se han registrado 72.594 fallecidos y 172.404 heridos, si bien ha subrayado que aún hay cadáveres bajo los escombros y tirados en las calles.

Por otra parte, ha alertado del riesgo de que la única planta de generación de oxígeno en Gaza se vea forzada a suspender operaciones, lo que afectaría a la capacidad para atender a pacientes, incluidos palestinos con enfermedades crónicas, y satisfacer las necesidades del sector sanitario.

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"La central sufre problemas frecuentes a causa de la elevada presión y las muchas horas en funcionamiento, sin alternativas suficientes, lo que amenaza con cortar el suministro de oxígeno para fines médicos y expone a un grave riesgo a los pacientes", ha dicho el Ministerio de Sanidad gazatí.

De esta forma, ha reiterado que "el empeoramiento de la situación amenaza con una catástrofe humanitaria inminente" y ha pedido a la comunidad internacional que "intervenga urgentemente" para "instalar nuevas plantas de generación de oxígeno" y "garantizar un suministro sostenible de oxígeno para fines médicos a las instalaciones sanitarias".

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