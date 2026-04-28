Los bancos de la eurozona endurecieron el acceso al crédito a las empresas con la mayor intensidad desde 2023

Los bancos de la zona euro aumentaron las restricciones para la concesión de préstamos o líneas de crédito a empresas durante el primer trimestre de 2026 con la mayor intensidad desde 2023, mientras que endurecieron ligeramente los criterios de concesión de hipotecas y elevaron de forma más marcada las condiciones para el crédito al consumo, según la encuesta de préstamos bancarios del Banco Central Europeo (BCE).

La consulta, realizada entre el 19 de marzo y el 7 de abril de 2026 con la participación de 161 bancos, revela un endurecimiento neto adicional " mayor de lo esperado" de los estándares de crédito para las empresas en el primer trimestre del año, con un 10% neto de entidades, "el más pronunciado desde el tercer trimestre de 2023", que extiende la tendencia observada desde mediados de 2025.

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Entre las principales economías de la eurozona, los bancos de España, Francia y Alemania informaron de estándares de crédito más estrictos para las empresas, mientras que los bancos de Italia no indicaron ningún cambio en los estándares de crédito.

Los bancos encuestados señalaron los riesgos percibidos para las perspectivas económicas y una menor tolerancia al riesgo como principales factores para su posicionamiento, reconociendo que los acontecimientos geopolíticos y energéticos ejercieron presión para el endurecimiento de sus criterios.

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De hecho, algunos bancos informaron de un endurecimiento adicional relacionado con exposiciones a empresas de alto consumo energético y a Oriente Próximo.

De cara al segundo trimestre de 2026, los bancos de la zona euro esperan un endurecimiento neto generalizado y más marcado de los estándares de crédito para préstamos a empresas (19%).

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Asimismo, en el primer trimestre, los bancos reportaron un ligero endurecimiento neto de los criterios de concesión de crédito para préstamos hipotecarios (2%), mientras que los criterios de concesión de crédito al consumo se endurecieron aún más (15).

En el caso de los préstamos hipotecarios, la percepción del riesgo influyó en el endurecimiento de los criterios de concesión de crédito, mientras que la competencia tuvo un ligero efecto positivo. De su lado, la menor tolerancia al riesgo y la mayor percepción del riesgo por parte de los bancos fueron los principales factores que impulsaron el endurecimiento del crédito al consumo.

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El endurecimiento de los criterios de concesión de crédito para préstamos hipotecarios se ajustó en general a las expectativas de los bancos, mientras que el endurecimiento del crédito al consumo fue mayor de lo previsto.

Entre las mayores economías del euro, los criterios de concesión de hipotecas se endurecieron en Alemania y España, y se mantuvieron sin cambios en Italia y Francia.

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Para el segundo trimestre, los bancos prevén que los criterios de concesión de crédito se endurezcan aún más tanto para los préstamos hipotecarios (8%) como para el crédito al consumo (13%).

En cuanto a la demanda de crédito en el primer trimestre, los bancos encuestados informaron de un ligero descenso neto en el caso de los préstamos o líneas de crédito a empresas (-2% neto); en contraste con las expectativas de un aumento de la demanda señaladas en la encuesta anterior (6%).

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Este descenso neto se debió principalmente a una disminución de la demanda de inversión fija, parcialmente compensada por un aumento de la demanda de existencias y capital circulante, sobre todo entre las pequeñas y medianas empresas.

Asimismo, algunos bancos destacaron que la evolución de los precios de la energía estaba impulsando una mayor demanda de liquidez por parte de las empresas, mientras que otros señalaron la mayor incertidumbre y el aplazamiento de las inversiones como factores que frenaban la demanda.

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En el caso de la demanda de préstamos para vivienda, esta se mantuvo sin cambios (0%), por debajo de las expectativas de los bancos en el trimestre anterior (3%). Las entidades apuntaron que el deterioro de la confianza del consumidor y la evolución de los tipos de interés contribuyeron negativamente a la demanda de hipotecas.

Por su parte, la demanda de crédito al consumo y otros préstamos a hogares disminuyó notablemente (-11%), tras un ligero descenso en el trimestre anterior y en contraste con las expectativas de los bancos de un ligero aumento (2%).

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Esta evolución negativa de la demanda de crédito al consumo reflejó un menor gasto en bienes duraderos y la menor confianza del consumidor, así como la contribución negativa del nivel general de los tipos de interés.

Para el segundo trimestre de 2026, los bancos prevén nuevas caídas en la demanda de préstamos hipotecarios (-20 %) y crédito al consumo (-9 %).