La presidenta de CICR viaja a Irán para analizar consecuencias humanitarias de la guerra

Ginebra, 28 abr (EFE).- La presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Mirjana Spoljaric, llegó este martes a Irán en visita oficial para analizar las consecuencias humanitarias del conflicto en el país y el resto de Oriente Medio, informó un comunicado de la organización.

En su visita, Spoljaric se reunirá con representantes del Gobierno iraní y de la Media Luna Roja, unos encuentros en los que busca "reafirmar la importancia del derecho internacional humanitario para la protección de la población civil", agregó la nota oficial.

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También buscará acuerdos para que el CICR pueda brindar más apoyo a la Media Luna Roja de Irán, que ha perdido en la guerra a cuatro trabajadores en ataques cuando se encontraban en acto de servicio.

Ya a principios de este mes la organización internacional, especializada desde hace 160 años en la atención a víctimas de conflictos, logró llevar a Irán 170 toneladas de artículos de primera necesidad, y se esperan cargamentos adicionales en los próximos días. EFE

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