El ex primer ministro Imran Jan es trasladado de nuevo a un hospital para recibir tratamiento en un ojo

El ex primer ministro de Pakistán Imran Jan ha sido trasladado de nuevo este martes a un hospital para recibir tratamiento médico por los problemas que sufre en uno de sus ojos, después de que saliera a la luz en enero que estaba perdiendo visión durante su encarcelamiento por diversos casos de corrupción abiertos tras su salida del poder en abril de 2022.

Gohan Alí Jan, presidente de Pakistan Tehrik-e-Insaf (PTI), el partido de Jan, ha indicado en sus redes sociales que el ex primer ministro ha sido trasladado al centro médico Pims para "una inyección en un ojo y unas pruebas médicas". "Independientemente del tratamiento, nuestra preocupación sigue sin respuesta", ha lamentado.

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Así, ha reiterado su llamamiento para que tanto Jan como su esposa, Bushra Bibi, sean trasladados a un hospital para "recibir tratamiento bajo la supervisión de sus médicos personales y acompañamiento de sus familiares". "Este es su derecho fundamental. Llevamos mucho tiempo exigiendo su aplicación", ha zanjado.

Por su parte, un portavoz del citado hospital ha confirmado que Jan, de 74 años, ha recibido el citado tratamiento, después de recibir sendas inyecciones oculares el 24 de enero, el 24 de febrero y el 23 de marzo para tratar su situación. "Antes del procedimiento, fue examinado por oftalmólogos que determinaron que estaba clínicamente estable", ha apuntado, según ha informado el diario paquistaní 'Dawn'.

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La propia Bibi fue trasladada a un hospital el 17 de abril desde la prisión en la que se encuentra tras ser detenida a principios de 2025 a raíz de una condena contra ella por corrupción, mientras que en diciembre de 2025 recibió otra sentencia a 17 años de cárcel, al igual que su marido, en un caso relativo a una supuesta apropiación de un regalo oficial al primer ministro.

Jan se encuentra encarcelado desde agosto de 2023 y hace frente a numerosos casos judiciales, la mayoría de ellos por corrupción, que él mismo ha calificado como una campaña de acoso político, orquestada por su adversario y actual jefe de Gobierno, Shehbaz Sharif, con el respaldo del Ejército y de potencias occidentales como Estados Unidos.

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